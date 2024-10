Mint arról korábban beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE lejátszotta a Győri Audi ETO KC elleni mérkőzését és túl van a Ferencváros elleni összecsapáson is. Még is azt kell, hogy mondjuk, számukra most jön a neheze, hiszen ezután következnek azok a mérkőzések, amelyeken pontokat kell szerezniük. A két nagy ellen a tartásuk megőrzése mellett csak a különbség nagysága volt a kérdés, a velük azonos képességű gárdák ellen viszont már húsba vágó a végeredmény, mert döntően befolyásolják a végső helyezésüket.

A Kisvárda Master Good SE a Győri Audi ETO KC után a Fehérvárt fogadja szombaton

Fotó: Sipeki Péter

A sorban az első ilyen mérkőzés a szombati, hazai, Alba Fehérvár KC elleni lesz.



– Az eddigi eredmények igazolták, hogy az utóbbi évek legerősebb, legkiegyensúlyozottabb bajnoksága zajlik, amelyben az élcsapatokat kivéve, bárki bárkit megverhet. A pillanatnyi napi forma, apróságok dönthetnek egy-egy mérkőzés végjátékában, így nagy erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy megvalósítsuk előzetes elképzeléseinket, terveinket

– mondta Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Ezért kiemelten fontos, hogy hazai pályán pontokat szerezzünk a velünk hasonló játékerőt képviselő csapatok ellen – tette még hozzá.

Bravúrok és váratlan vereségek



A Fehérvár ellen utoljára 2022. februárjában nyert a Kisvárda, az elmúlt két szezonban viszont pontot sem szereztek a Fejér vármegyei gárda ellen, így éppen itt lenne az ideje egy újabb sikernek. Persze nem lesz egyszerű feladat, hiszen Utasi Lindáék az első fordulóban legyőzték a Vácot, majd a harmadik körben a Mosonmagyaróvár ellen is két pontot szereztek. A bravúrok mellett váratlan vereségeket is szenvedtek, Békéscsabán egy góllal maradtak alul, legutóbb pedig vármegyei presztízs csatát veszítettek hazai pályán a Dunaújvárossal szemben.

– Kétarcú, kiszámíthatatlan csapat a Fehérvár, amely megmutatta, hogy képes bravúrokra, de voltak olyan vereségeik, amelyek őket is váratlanul érték. Éppen ezért nagyon nehéz csatára számítok, de felkészültünk és bízom benne, hogy megszerezzük második győzelmünket – reagált a felvetésre Józsa Krisztián.