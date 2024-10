A múlt heti Győri Audi ETO KC elleni szerdai mérkőzés után ismét hétközi mérkőzés várt a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapatára, Józsa Krisztián együttese az FTC Rail Cargo Hungaria vendége volt szerda este. A rétköziek vezetőedzője a mérkőzés felvezetőjében arról beszélt, hogy a Győr elleni második félidővel meg volt elégedve, a kezdéssel kapcsolatban viszont volt hiányérzete, hiszen a Bajnokok Ligája címvédő együttes villámrajtot vett Kisvárdán és a hatodik percben már 5–0-ra vezetett.

A Kisvárda Master Good SE játékosa, Erin nNvak három gólt dobott a Ferencvárosnak

Fotó: kisvardaikezi.hu

Parádésan kezdte a mérkőzést a Kisvárda Master Good SE

Ezúttal viszont remekül kezdtek, Larissa Kalaus góljával a 10. percben már 7–3-as kisvárdai vezetést mutatott az eredményjelző. A Győr elleni mérkőzéssel ellentétben nem zavarta meg őket a zöld-fehérek nyitott védekezése, eredményesen tüzeltek a külső zónákból, de jól találták meg a vonalon Andrea Brajovicsot és Mérai Maja is betalált. Mindenképpen a Kisvárdát dicséri, hogy Allan Heine már tizenegyedik percben elhasználta első időkérési lehetőségét. A rövid pauza jót tett az addig kényelmesen játszó Fradinak, összeállt a védekezésük, és amíg a vendégek az első tíz percben hétszer voltak eredményesek, addig a huszonkettedik percben még csak kilencnél jártak. Simon Petra egyenlített, Hársfalvi Júlia találatával pedig először vezetett a mérkőzésen a Ferencváros. Hogy ne legyen nagyobb a különbség, arról Mihara Ajano gondoskodott. Sok ki nem kényszerített hiba csúszott a játékrész utolsó perceibe, az olló azonban nem nyílt tovább mert hátul stabilak voltak, Mátéfi Dalma pedig hetest is fogott. Gém Léna kettős emberhátrányban is hetest harcolt ki, amelyet Kovalcsik Bianka értékesített, így a szünetre mindössze egygólos Ferencváros vezetéssel vonultak a felek.

Sebességet váltott a Ferencváros



Fordulás után sebességet váltott a hazai csapat, érezhetően dűlőre akarták vinni a dolgot, jól tartotta azonban magát a Kisvárda és Mátéfi Dalma is belejött a védésbe. A sok eladott labda ellenére nem nőtt a különbség a csapatok között, sőt, Larissa Kalaus két közbelövésével már csak egy gól volt a vendégek hátránya. Maslova fújt aztán riadót, és a Fradi távoli bombákkal bebiztosította győzelmét. A mérkőzés hajrájára elfogyott az ötlet a vendégek támadójátékából. Így csak elvétve találtak be Janurik Kinga kapujába, a végeredményt Csáki Lilla alakította ki, öt góllal nyert a az esélyesebb Ferencváros. Nem kell azonban lesütni a szemüket a Kisvárda játékosainak, mert tényleg tisztességesen helytálltak.