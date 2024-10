Szerdán a kézilabda K&H női liga első idegenbeli mérkőzésén a Kisvárda Master Good SE vendége volt a Győri Audi ETO KC. A kisalföldiek keretéből hiányzott Fodor Csenge, Győri-Lukács Viktória, Kristina Jörgensen és Sandra Toft, így ahogy vezetőedzőjük honlapjukon ígérte, több magyar fiatallal érkeztek a mérkőzésre. Ami hazaiakat illeti, a szakvezetés az idényben először nevezte meccskeretébe Rosokha Ljubovot.

A Kisvárda Master Good SE a második félidőben méltó partnere volt a Győrnek fotó: Sipeki Péter



Világsztárokból így sem volt hiány a győrieknél, Housheer, Nze Minko, Hovden meg is büntette a Kisvárda hibáit, az eladott labdákat pillanatok alatt gólra váltották, a hatodik percben ki is kérte első idejét Józsa Krisztián. A Kisvárda gólcsendjét a nyolcadik percben Larissa Kalaus törte meg. Kezdeti megilletődöttségüket levetkőzve szép találatot láthattunk Gém Lénától és Szabó Lilitől és Mátéfi Dalma is belekapott egy két labdába, ettől függetlenül a Győr akarata érvényesült. Per Johansson csapata láthatóan nem pörgött üzemi hőfokon, de így is őrizte magabiztos előnyét. Mindkét szakvezető intenzíven forgatta csapatát, a Győr fiataljai szokták az NB I. légkörét, míg Kisvárda fiataljai megtapasztalhatták, milyen a világ élvonala ellen játszani. Élt is a lehetőséggel Andrea Brajovics, kétszer is túljárt Sako eszén. A Kisvárda apró sikerei ellenére tovább robogott a győri gyors, Varga Dalma üres kapus góljával már tíz volt közte, ehhez a szünetig még kettőt hozzá raktak. Így tizenkét gólos Győr vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

Megőrizték tartásukat

Fordulás után újabb klasszisokat vetett be a győri szakvezetés, De Paula, Rju Un Hi és Kelly Dulfer először lépett pályára a mérkőzésen. A gólokat mégsem ők szerezték, hanem a Kisvárdai labdaeladásait, rossz lövéseit villámgyors szélsői büntették meg. Becsületesen küzdött a Kisvárda, a két csapat közötti magasságbeli, gyorsaságbeli és tudásbeli különbséget azonban nem tudta eltüntetni. A csereként beállt Leskóczi Boglárka hiába mutatott be szép védéseket, ő sem tudta megakadályozni, hogy tovább nyíljon az olló. A második játékrész felénél, Kovalcsik Bianka szép találatai ellenére a Győr már kétszer annyi találatnál járt mint a házigazdák. Nagy hátrány ellenére nem rogyott össze a Kisvárda, a maguk szintjén tették a dolgukat és ugyan végül tizennégy góllal kaptak ki, de a második félidőben méltó partnerei voltak a Győri Audi ETO KC-nek. Ahogy azt a mérkőzés felvezetőjében edzőjük, Józsa Krisztián mondta, megőrizték tartásukat.