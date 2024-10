Az előző idényben még a kiesés elkerüléséért harcolt a BVSC-Zugló, amely az aktuális szezon elején olyannyira elkapta a fonalat, hogy eleddig még veretlen. Az NB II-es labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában éppen Csábi József csapatával néz farkasszemet a négy győzelem mellett négy vereséggel rajtoló Kisvárda Master Good.

Feljebb kapaszkodna a tabellán a Kisvárda.

A három ponttért utazik a Kisvárda

Mint ismert, Révész Attila gárdája a legutóbbi játékkőrben a Csákvár ellen magabiztos játékkal győzött.

– Amiről a legutóbbi meccs előtt beszéltünk, az megvalósult, a Csákvár ellen látszott, hogy egyirányba húz a társaság, amelynek tagjai a harcos oldalukat is meg tudják mutatni, képesek küzdeni egymásért – nyilatkozta lapunknak a Kisvárda asszisztensedzője, Gerliczki Máté. – Most jön a következő lépcsőfok, vagyis az, hogy erről idegenben is számot tudjunk adni, és végre az otthonunktól távol is eredményesek legyünk. Vagyis egyértelmű, hogy a BVSC otthonában győzni szeretnénk.

A kupameccset is ideszámítva a BVSC kilenc tétmeccsén hatszor nem kapott gólt, ami megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy a gárda a tabella előkelő negyedik helyéről várja a pontvadászat folytatását.

Meg kell bontani a védelmet

– Az ellenfél a mezőny egyetlen veretlen csapata, nyolc forduló elteltével ennek már van jelentősége. Azt is látjuk, hogy a vasutasok játéka igencsak letisztult, nem véletlen, hogy ilyen kevés gólt kapnak. Azt kerestük a héten, hogy hol lehetnek lyukak a rendszerükben, hol lehetünk képesek megbontani a védekezésüket és eredményesnek lennünk. Szeretnénk elvenni a BVSC veretlenségét, ehhez fegyelmezett játékra lesz szükségünk. Tudjuk, hova megyünk, hiszen három hete kupamérkőzést játszottunk a BVSC ideiglenes otthonában, így meglepetés nem érhet bennünket és a körülményeken biztos, hogy semmi nem múlhat – zárta gondolatait a tréner.

A meccset a III. Kerületi TVE-sporttelepen rendezik, ahová a belépés, ingyenes.

A felek legutóbb két éve a Magyar Kupában futottak össze, akkor a Kisvárda 2–0-ra győzött. Akkor talán kevésbé volt elképzelhető, hogy a csapatok hamarosan egy bajnokságban szerepelnek majd.