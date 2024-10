A válogatott pauza természetesen érintette az NB II-t is, így a bajnokságban negyedik Kisvárda is alaposan rákészülhetett a soron következő bajnokira. A rétköziekre igazi rangadó vár hazai pályán: az első helyezett Gyirmót érkezik a Várkerti Stadionba.

Tartaná jó formáját a Kisvárda

Nincs más hátra, mint előre

– Az elmúlt két fordulóban sikerült nyernünk, teljesült az a kívánságunk is, hogy végre idegenben is három pontot szereztünk – kezdte gondolatait Gerliczki Máté asszisztensedző. – Lépésről lépésre haladva most az a terv, hogy az egyik fő riválist is legyőzzük hazai pályán. Nagyon jó mérkőzésre van kilátás, nemcsak azért, mert első helyen áll a Gyirmót, hanem azért is, mert nagyon jó futballt játszik, a szó szoros értelmében is. Tudjuk, miről szól a meccs, hogy miként az előző meccseken, győzelem esetén a mostani ellenfelünket is meg tudjuk előzni, és úgy készülünk, hogy ez vasárnap meg is történik – fogalmazott a tréner.

Most szebben győzne a Kisvárda

–Tiszteletet parancsol, hogy a Gyirmót az élen áll, de egyfelől mindenkinek megadjuk a tiszteletet, és azért a mi hazai mérlegünk is megsüvegelendő. Mindenki tudja, hogy mire számíthat, ha Kisvárdára jön, ezzel különösebben nem is kell foglalkozni. Szeretnénk azt játszani és tovább fejleszteni azt, amit hétről hétre gyakorlunk, de nyilván attól többre lesz szükség, mint amit legutóbb nyújtottunk, de az speciális összecsapás volt, csak a három pont számított. Ahogy most is, de azért játékban is szeretnénk előrelépni – vázolta fel a terveket Gerliczki Máté. A mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik a Várkerti Stadionban.

NB II Merkantil Bank Liga, 10. forduló