U17. Kiemelt csoport

Ferencvárosi TC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–0 (1–0)

Várda LA: Jarmolenko – Horvát, Fedor (Bíró), Király , Badari (Nagy), Jazsik, Moroz (Erdős), Amászta, Lupij, Szencsenkov (Budaházi), Levrinec (Ablonczy). Edző: Belényesi Miklós.

Gól: Bokros (20.).

Belényesi Miklós: – Ismét közepes színvonalú mérkőzést veszítettünk el, de ami bosszantó, hogy az ellenfél első helyzetéből gólt kapunk és ennyi is volt. Mezőnyben helyenként jól játszottunk, birtokoltuk a labdát, de hiányzik belőlünk az a plusz, amivel az ilyen mérkőzéseket meg lehet nyerni. A végjátékunk nem működött, voltak nagy helyzeteink, de mégse voltunk veszélyesek az ellenfél kapujára, ez igen nagy ellentmondás, de így van sajnos. Egyénileg és csapatszinten is sokkal többet kell bele tegyünk és csak akkor fordul meg a dolog, és hinni kell benne, mert ha nincs hit, akkor nem lesz siker sem. Olyan stáb vagyunk, hogy kifacsarjuk a játékosokból, ami bennük van fizikailag és mentálisan is, a kérdés az, hogy egyénileg mekkora a bennük lévő lehetőség.

Bozsik József Labdarúgó Akadémia- Pécsi MFC 1-2 (0-2)

Bozsik: Papik, Selymes(Sándorfi), Szőke,Koszta, Törő, Király, Makó, Szabó, Yurii(Kovács), Bagoly, Ling. Edző: Sallai Márk.

Gól: Sándorfi (63.), illetve Ungvári (9.), Vida (25.).

Sallai Márk: - A mérkőzésen 25 perc alatt sajnos 2 gólos hátrányba került a betegségtől tarkított csapatunk, viszont mentálisan nem törtünk meg, sőt inkább erőre kaptunk. Onnantól kezdve mondhatni egykapuztunk. Sajnálom a fiúkat, mert rászolgáltak volna legalább az egy pontra, de így is csak gratulálni tudok. Ami fekete pont a mérkőzést tekintve, amit az ellenfél edzője művelt a mérkőzés után, számomra ez nem fér bele egy edzőtől.

U16. KIemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia –ETO FC Győr 3–1 (0–0)

Várda LA: Herc – Gombkötő (Birov), Nagy, Fodor, Szencsenkov (Oláh), Fidler (Kedves), Kovbaszjuk, Volvacs, Kiss (Omelcsenko, ), Szarvas (Harsányi), Budaházi. Edző: Katona György.

Gól: Volvacs (76.), Harsányi L. (77.), Omelcsenko (85.), illetve Egyed M. (52.).