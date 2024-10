Az NB III, Északkeleti csoportjának 10. fordulójában a Sényő FC Selyem-Ber az Egert látta vendégül. A gól nélküli első félidőt változatos negyvenöt perc követte, a Sényő szerezte meg a vezetést, a hevesiek előbb egyenlítettek, majd a vezetést is átvették, a ráadás második percében aztán Urr találatával pontot mentett Kapacina Valer együttese. Mátészalkán a vármegyei derbit már az első félidőben eldöntötte a Kisvárda második számú együttese. A találkozó után felajánlotta lemondást a Mátészalka edzője, Sándor Tamás.

Sényő FC Selyem-Ber–Eger 2–2 (0–0)



Sényő v.: Vinter. Sényő: Baráth – Klepács, Erdei (Szopkó, 83.), Varga, Farkas, Márton, Schmidt, Szokol, Ur, Vámos M., Orosz. Játékos-edző: Kapacina Valer. Eger: Bukrán – Valkay, Nagy-Kolozsvári, Zvara, Sós (Gíber, 65.), Tóth, Debreczeni (Illés, 65.), Major (Kis-Orosz, 86.), Kozma (Balázs, 65.), Kelemen (Hamar, 65.), Lencsés. Edző: Simon Antal. Gól: Varga (61.), Urr (92.), illetve Major (70.), Nagy-Kolozsvári (77.).

Mátészalka–Kisvárda II. 0–2 (0–2)



Mátészalka: Szilágyi P. – Spisák, Bodó, Sárosi, Molnár M., Fenyőfalvi D., Fenyőfalvi Cs. (Hudák M., 6.), Tóth Á., Rózsa S., Gyurján, Horváth Z. (Tangel, 50.). Edző: Sándor Tamás. Kisvárda II.: Popovics – Kozacsuk, Matic, Rubus, Szirota (Bliznjuk, 70,), Osztrovka, Szikszai, Simon M. (Pongó-Dankai, 70.), Scsadej, Ésik Á., Prjamov (Benko, 88.). Edző: Törtei Tamás. Gól: Scsadej ( 37.), Simon M. ( 45+1.)

A piros mezes Mátészalka hazai pályán kikapott a Kisvárda II.-től. A találkozó után Sándor Tamás felajánlotta lemondást

Fotó: kisvárdafc.hu



Sándor Tamás: – Számukra nem indult jól a mérkőzés, már a 3. percben egy kényszerű cserét kellett végrehajtanom, ez azonban nem befolyásolta döntően a találkozó alakulását. A dinamikusabban, gyorsabban játszó, helyzeteit jobban kihasználó Kisvárda II. megérdemelten nyert. A második félidő második részében volt ugyan egy fellángolásunk, de az adódó lehetőségeinkkel nem éltünk. A mérkőzés után felajánlottam a lemondásomat a vezetőségnek.

Törtei Tamás: – Nagyon örülünk, hogy sorozatban a második mérkőzésünket is megtudtuk nyerni. Annyi változás történt a korábbiakhoz képest, hogy jobban sáfárkodunk a lehetőségeinkkel, és gólokat rúgunk, külön öröm, hogy újra egy kapott gól nélküli meccset sikerült lehoznunk. Megérdemelt volt a győzelmünk, jól játszottak a srácok, rengeteg melót raktak bele, külön öröm, hogy Simon Matyi is gólt szerzett, mert olyan edzésmunkát végez az elmúlt hetekben, amely példaértékű. Gratulálok a srácoknak, remélem a jövő héten is sikeresek tudunk lenni és egyre feljebb lépünk a tabellán.