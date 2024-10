Mint arról hét elején beszámoltunk, az előző hétvégi Kisvárda II. elleni hazai vereség után Sándor Tamás, a Mátészalka vezetőedzője felajánlotta lemondását, amelyet a labdarúgó szakosztály elfogadott. A vezetőség azonnal keresni kezdte az utódot, a választás pedig a 33 éves Sánta Tiborra esett.

Sánta Tibor feladata, hogy javítson a Mátészalka formáján

Fotó: Dodó Ferenc

Mátészalka és Nyírbátor egyszerre

Sánta Tibor korábban évekig volt a vármegyei I. osztályban szerelő Kemecse edzője, az utóbbi időszakban pedig a Nyírbátor LSE sportszakmai ügyvezetői feladatait látta el (és látja el a továbbiakban is). Az új tréner megkeresésünkre elmondta, nagy kihívás vár rá, de boldogan fogadta el a felkérést.

– A hét elején érkezett a megkeresés, nagyon örültem neki, megtisztelő feladatot kaptam. Körülbelül másfél napot gondolkodtam rajta, aztán a feleségemmel úgy döntöttünk, hogy belevágok ebbe a munkába. Ebben a nyírbátori egyesület is partner volt, ahol továbbra is ellátom a sportszakmai ügyvezetői feladatokat. Nagy kihívásként élem meg, hogy a Mátészalka edzője lehetek és noha még csak két közös edzésen vagyunk túl, látom, hogy kiváló közegbe kerültem – fogalmazott az új tréner.

A Mátészalka 10 forduló után mindössze egy nyert mérkőzéssel jelenleg az utolsó előtti, 15. helyet foglalja el az NB III Északkeleti csoportjában.