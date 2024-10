A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) a szeptemberi végi zürichi világbajnokságot követően publikálta a 2025-ös évre vonatkozó előzetes versenynaptárát, amelyben természetesen hazánk egyetlen ifjúsági világkupa futama, a Nations’ Cup Hungary is helyet kapott. Mint ismert, 2024 augusztusában Vásárosnamény, Ibrány és Nyíregyháza érintésével rendezték meg az idei magyarországi Nemzetek Kupája fordulót. A hazai viadal a spanyol Héctor Álvarez sikerét hozta, míg a legjobb magyar kerékpáros Takács Zsombor lett.

Természetesen a főszervező Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület, valamint partnere, a Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete (NYKSE) 2025-ben is megrendezi a versenyt, amely jelen állás szerint a tizenkét fordulós sorozat utolsó előtti állomása lesz augusztus 14-15-én.

Hatodik alkalommal rendezik

– Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy sorozatban hatodszor is megrendezhetjük ezt a viadalt – mondta el Solymosi János versenyigazgató, aki egyben az NYKSE elnöke is. – Ez egy nagyszerű versenysorozat, elég, ha csak megnézzük az elmúlt évek eredményeit és azt, hogy az akkor dobogóra álló kerekesek közül utána hányan váltak profivá. Úgy gondolom, hogy az, hogy a felnőtt megmérettetések mellett hazánk az utánpótláskorú bringások számára is nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosít, az a magyar kerékpársportnak is előnyös, hiszen a fiataljaink összemérhetik az erejüket a korosztályuk elitjével, felmérhetik, hogy milyen szinten állnak. A világkupa magyarországi állomása előrelépést kínál a hazai országúti szakág számára is. Habár az időpont már véglegesnek tekinthető, némi változás még történhet, hiszen nem kizárt, hogy két nap helyett jövőre háromnapos lesz a megmérettetés. Egyelőre folynak az egyeztetések és az engedélyeztetések a sportág nemzetközi irányító szervezetével, hiszen egy-egy viadal nemzetközi bejegyeztetése is komoly munkát igényel.