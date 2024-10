Már csak öt hétvége van hátra az NB III. Északkeleti csoportjának féltávjáig, érkezik a 13. forduló a harmadvonalban. Vármegyénk négy együttese a korábbiakhoz hasonlóan vasárnap délelőtt, illetve kora délután lép pályára a győzelem reményében. 11 órakor már fel is harsan a síp Kisvárdán, a kettes számú együttes a tabellán 4. helyet elfoglaló Putnokot látja vendégül.

A Sényőre Salgótarjánban sem vár könnyű feladat az NB III 13. fordulójában

A borsodiak remek formában vannak, legutóbbi öt meccsükből négyet megnyertek, az egész bajnokságot illetően pedig a legjobb gólkülönbséggel rendelkeznek. A Kisvárda II.-nek ráadásul két egymás után elveszített bajnoki után nagy szüksége van a pontokra.

– Biztosan küzdelmes mérkőzés lesz a Putnok elleni, sok párharccal. Nagyon fontos, hogy ezeket minél nagyobb százalékban megnyerjük és a szabad labdák nagy részét is mi szerezzük meg – mondta Törtei Tamás, aki a támadószekciótól vár elsősorban többet.

– Javulnunk kell a kapu előtti koncentrációban, a DEAC ellen is meg voltak a lehetőségeink, de ezeket elpuskáztuk.

Határozottabbnak és pontosabbnak kell lennünk ezeknél a helyzeteknél, mert kevés gólt lövünk, ezek nélkül a pontok sem fognak jönni.

Tovább emelnék az NB III-ban eddig mutatott szintet

Múlt héten megszületett az első siker Sánta Tiborral a kispadon Mátészalkán. A gárda most a rendkívül fiatal DVTK II.-höz látogat, amely három ponttal előzi meg a tabellán a szalkaikat.

– Nehéz mérkőzésre számítok, viszont teljes nyugalomban várom a hétvégét, mert biztos vagyok benne, hogy a csapat minden meg fog tenni azért, hogy a maximumot hozza ki a mérkőzésből – mondta a mátészalkai tréner.

Az előző két fordulóban két szabolcsi alakulat viccelte meg a sokáig második helyen álló Tiszafüredet. Ezzel a céllal utazik a Nyíregyháza Spartacus II. is Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe. Persze Török László vezetőedző pontosan tudja, milyen tűz loboghat most a fürediekben, akik már a Fradi elleni kupameccsre is gőzerővel készülnek.

– Nagy hibát követnénk el, ha a Tiszafüred utolsó három mérkőzéséből indulnánk ki, amelyeken csak egy pontot szerzett. Biztos vagyok benne, hogy szeretnék ezt a szériát lezárni és elfelejteni, éppen ezért biztosan nagyon nehéz mérkőzés lesz számunkra a vasárnapi. A mi csapatunk nagyon fiatal, de hétről hétre javuló eredményességi mutatókkal rendelkezik, amit élveznek is a srácok. Szeretnénk ezt a folyamatot továbbvinni és emelni a szintet.

Az utóbbi öt mérkőzéséből csak egyet elveszítő Sényőnek a festői környezetben lévő Salgótarján otthonában kell kivívni a győzelmet. A nógrádiak az utolsó előtti helyen állnak a csoport tabelláján, de az utóbbi két fordulóban négy pontot szereztek, így egészen biztosan nem vár könnyű meccs Kapacina Valerékre.

– Csak abban az esetben lehet keresnivalónk, ha tudjuk hozni az elmúlt két mérkőzésen mutatott védekezésünket, illetve ha kellő mennyiségű gólhelyzetet alakítunk, amelyeknél jól koncentrálunk, mindehhez pedig a megfelelő hozzáállást is mellétesszük. Mindkét csapat számára nagy szükség van a megszerezhető három pontra, éppen ezért biztosan kiélezett meccsnek látnak a kilátogató szurkolók – fogalmazott a játékos-edző.

NB III. |Északkeleti csoport, 13. forduló

DVTK II.–Mátészalka

DVTK Edzőközpont, v.: Németh (Deme, Kovács). Kezdés: vasárnap 11:00.

DVTK Edzőközpont, v.: Németh (Deme, Kovács). Kezdés: vasárnap 11:00. Kisvárda II.–Putnok

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Szigetvári (Zahorecz, Kovács). Kezdés: vasárnap 11:00.

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Szigetvári (Zahorecz, Kovács). Kezdés: vasárnap 11:00. Tiszafüred–Nyíregyháza Spartacus II.

Tiszafüred, Lipcsey Elemér Sporttelep, v.: Nyekita (Juhász, Bense). Kezdés: vasárnap 11:00.

Tiszafüred, Lipcsey Elemér Sporttelep, v.: Nyekita (Juhász, Bense). Kezdés: vasárnap 11:00. Salgótarján–Sényő

Salgótarján, Szojka Ferenc Stadion, v.: Sveda (Végh, Kondákor). Kezdés: vasárnap 13:00.

Salgótarján, Szojka Ferenc Stadion, v.: Sveda (Végh, Kondákor). Kezdés: vasárnap 13:00. További mérkőzések: DVSC II.–Tiszaújváros, Hatvan–Füzesabony, Karcag–Cigánd, Eger–DEAC.

A bajnokság állása