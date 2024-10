A válogatott szünet a magyar labdarúgás harmadik vonalát mit sem befolyásolja, vasárnap így már a 11. fordulót rendezik meg az NB III Északkeleti csoportjában. Ezúttal is izgalmas párosítások várnak a futballkedvelőkre, a múlt hétvégéhez hasonlóan pedig most is lesz vármegyei párharc.

Szokol Zsolt és a Sényő Tiszafüreden vendégszerepel az NB III 11. fordulójában

Fotó: Sipeki Péter

Ha az időrendi logika mentén haladnánk, akkor is éppen a Kisvárda II.–Nyíregyháza Spartacus II. mérkőzéssel foglalkoznánk először, a találkozó ugyanis a többitől eltérően már vasárnap délelőtt 11 órakor megkezdődik. A két fiatal gárdát mindössze két pozíció választja el egymástól a tabellán, ráadásul a mutatott forma is sok hasonlóságot mutat. Mind a várdaiak, mind a nyíregyháziak nyerték utolsó két bajnokijukat. Törtei Tamás, a rétköziek trénere bízik benne, folytatódik a megkezdett sorozat mind a pontok, mind a szabolcsi csapatok elleni formát illetően.

– Válogatott szünetben rendezik a mérkőzést, szóval ez is befolyásolhatja a kereteket, és a meccs alakulását. Mi azonban elsősorban magunkra figyelünk, kielemezzük, hogy mi lehet az, amivel érvényesülni tudunk. Hazai pályán mindenképpen szeretnénk megszerezni a három pontot, hogy tovább lépdeljünk a tabellán, de nem utolsósorban fontos az is, hogy egy újabb sikerrel elmondhassuk, mindhárom szabolcsi riválisunkat legyőztük a bajnokságban.

Ezt szeretné megakadályozni a Szpari II., Török László vezetőedző azonban tudja, nagyon nehéz feladat áll előttük.

– A jelenlegi kisvárdai keret egy jól felépített képzési rendszer eredménye. Nagyon szervezett és stabil a védekezésük, ebben például Rubusnak és Maticsnak kiemelt szerepe van, nem véletlen, hogy a második legkevesebb gólt kapták a bajnokságban. Ugyanez a szervezettség látható a támadások felépítésénél, ezeknek köszönhető, hogy eddigi 10 meccsükből csak egyszer hagyták el vesztesen a pályát. Törtei Tamás kollégám a minap azt nyilatkozta, céljuk, hogy az NB III élmezőnyében végezzenek. Nos a mi céljaink teljesen eltérőek, a legfontosabb a bennmaradás kivívása és természetesen azok a szakmai célok, amelyek egy részét már teljesítették a játékosok, míg egyes részei még hátra vannak. Szeretnénk a hétvégi mérkőzésen is megmutatni ezt a folyamatos fejlődést.