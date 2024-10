Az előző, 11. fordulóban a vármegye négy NB III-ban érdekelt együtteséből három nyerni tudott. 100 %-os persze nem lehetett az eredménysor, az egyetlen vesztes Kisvárda II. ugyanis éppen vármegyei riválisától a Nyíregyháza Spartacus II.-től szenvedett vereséget. Vasárnap már a 12. kört rendezik a harmadvonal északkeleti csoportjában.

Az Egert fogadja a Szpari II az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában

Fotó: kisvardafc.hu.

A kis Szpari várja a legjobb formában a hétvégét, Török László együttese zsinórban három győzelmének köszönhetően a 8. helyen áll. A vasárnapi ellenfél az élmezőnyt közvetlenül követő Eger lesz, amely az előző fordulóban éppen az edzőt váltó Mátészalkával ikszelt.

– Az Eger egy fizikálisan erős és támadásokban kreatív csapat. Minőségi játékosok alkotják a keretet, többen magasabb osztályokat is megjártak közülük. Az elmúlt két mérkőzésükön a helyzetek alapján gólokkal kellett volna nyerniük, remélem, nem ellenünk fogják ezeket pótolni. Mi a győzelmi sorozatunkat helyén tudjuk kezelni, tudjuk, mindig van hová fejlődni. Szeretnénk a hétvégi mérkőzésen is azt a mentalitást mutatni, ami eddig jellemzett minket – ecsetelte Török László, a Nyíregyháza Spartacus II. trénere.

Az NB III éllovasa ellen a Kisvárda II.

Egyre inkább olybá tűnik, leszokott a pontosztozkodásról a Kisvárda II. Törtei Tamásék utolsó négy mérkőzése két győzelmet és két vereséget hozott, ami hogy ha a tényeket vesszük, több pontot jelent, mint ha újabb négy döntetlent játszott volna a csapat. Nos, vasárnap talán az x is győzelemmel érne fel, a gárda ugyanis az éllovas DEAC ellen lép pályára.

– Az első helyezett otthonába látogatunk, nyilvánvalóan egy nehéz meccsnek ígérkezik. A taktikánk meg van ahhoz, hogy mi legyünk a harmadik csapat a bajnokságban, aki meglepi a debrecenieket. Sok múlik azon, hogy ezeket az utasításokat mennyire tartják be a játékosok. Az elmúlt meccs az egyéni hibákon ment el, így fontos lesz, hogy jobban koncentráljunk, de egy élen álló ellen ez még mindig kevés, minőséget is mutatnunk kell. A srácok egész héten jól dolgoztak, így bizakodó vagyok a hétvégét illetően – nyilatkozta Törtei Tamás, a Kisvárda II. vezetőedzője.

Mint arra már tettünk utalást, idegenbeli döntetlent ért el a Mátészalka Sánta Tibor vezetőedző debütálásán. A tréner és a keret most először készülhetett együtt egy teljes héten át. Könnyű feladat hazai pályán sem vár a szalkaiakra, a második helyen álló Tiszafüred érkezik, akik éppen a múlt hétvégi Sényő elleni fiaskót szeretnék javítani.

– Kiválóan felkészített csapat a Tiszafüred, Dorcsák Zoltán évek óta kiváló munkát végez. Az előző héten mutatott futómennyiségünk és az intenzitás megfelelő volt, ennek most is alapnak kell lenni. Fontos, hogy most labdabirtoklásban és szervezettségben is lépjünk előre, amennyiben ez sikerül, hazai pályán reális esélyünk van a győzelemre – fogamazott Sánta Tibor.

A múlt heti bravúros győzelem után a Sényő ezúttal hazai közönség előtt lép pályára, az ellenfél az éppen egy ponttal mögöttük álló DVTK II. lesz. Kapacina Valerék számára nagyon fontos lenne egy újabb győzelem annak érdekében, hogy az alakulat megragadjon a csoport középmezőnyének elején.