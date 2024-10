Nagykálló–Nyírbátor 0–1 (0–1)

Nagykálló, v.: Gulyás.

Nagykálló: Budaházi – Marozsán, Ramos, Puluczkai, Homann, Sipos, Nagy, Marinka (Erdei), Sidibe, Baráz (Simon), Haller (Anda). Edző: Homann Richárd.

Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Petics, Tóth Á. (Terdik), Bakosi, Bakó, Ferenczi (Danó), Gönczör, Karácsony (Tóth E.), Orosz, Boda (Gömze). Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Gól: Tóth Sz. (11-esből). Kiállítva: Nagy (74.)

Homann Richárd: – Továbbra is be vagyunk oltva gól ellen, de ettől függetlenül a Bátor győzelme teljesen megérdemelt, úgyhogy gratulálok nekik!

Erdei Zoltán: – Úgy gondolom, hogy Nagykállóban értékes három pontot tudtunk szerezni. Az első félidőben az ellenfél fölé tudtunk nőni, a második félidőben ennyi helyzetet egész szezonban nem alakítottunk ki és nem is tudtunk kihagyni, négy mérkőzésre való helyzetet tudtunk elpuskázni. Gratulálok a csapatnak, további sok sikert a Nagykállónak!

Korábban játszották: Csenger–Tarpa 3–2, Újfehértó–Ibrány 2–2, Vásárosnamény–Nyírmeggyes 0–2.

A bajnokság állása

1. Tarpa 10 8 - 2 37–6 24

2. Ibrány 11 7 3 1 28–15 24

3. Újfehértó 10 6 2 2 29–19 20

4. Kótaj 11 6 2 3 19–12 20

5. Gergelyiugornya 12 6 2 4 18–19 20

6. Mándok 10 5 3 2 23–11 18

7. Csenger 12 4 3 5 24–31 15

8. Nagyecsed 11 4 2 5 18–16 14

9. Nyírmeggyes 11 3 3 5 20–24 12

10. Nagykálló 10 3 3 4 8–14 12

11. Baktalórántháza 10 2 4 4 13–21 10

12. Nyírbátor 10 2 3 5 9–17 9

13. Kemecse 11 2 3 6 14–23 9

14. Vásárosnamény 12 2 2 8 16–32 8

15. Nyírvasvári 11 1 5 5 8-24 8