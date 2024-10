Az emlékezetes vármegyei rangadót – amelyet az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza a vártnál magabiztosabban nyert meg – követően a válogatott került fókuszba. Mint az ismert, Sergio Mullor együttesébe ezúttal is helyett kapott az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza két, míg a B-Kerép Nyírbátori SC egy labdarúgója. Előbbi csapat színeit Rafael Henrique da Silva, azaz Rafinha, valamint Szabó Lajos képviselte, míg a Bátorból a szokásoknak megfelelően ezúttal is Szentes Bíró Tamás kapott meghívót. A hétvégi osztrákok elleni dupla meccsen mindannyian be is találtak. Pénteken azonban már újra bajnoki mérkőzésen lépnek pályára, az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza a Veszprém vendég lesz.

A Nyírbátornak sikerült nyernie Veszprémbe, pénteken az A'Stúdió Futsal Nyíregyháza csapatán a sor

Fotó: Fülöp Ildikó/Veszprém Megyei Napló

A Nyírbátor után az A' Stúdió is nyerni megy Veszprémbe



– A válogatottszünetben odafigyeltünk arra, hogy a pihenés és a terhelés összhangba kerüljön. Próbáltuk szinten tartani a játékosokat és megbeszélni a hibákat, amik jellemzőek voltak a győztes meccseken is. Nagyon pozitív a hozzáállás, rendkívül jó az edzésmunka, külön örülök annak, hogy a válogatott játékosok gólokat szereztek a nemzeti csapatban. A héten már speciálisan a Veszprémre készültünk – fogalmazott Lovas Norbert, az A’Stúdió Nyíregyháza edzője.

Edzőt váltottak



A Veszprém négy győzelemmel kezdte a bajnokságot, azóta azonban vereség spirálba kerültek, zsinórban négy találkozójukat, köztük a Nyírbátor ellenit, elveszítették. A sorozatos vereségek hatására lemondott Fehér Zsolt vezetőedző. Helyére a Barcelona és a spanyol válogatott egykori csapatkapitánya Javi Rodriqúez érkezett, pénteken azonban még Tatai József játékos-edző meccsel.

– Nagyon erős csapat a Veszprém, bár a jelenlegi a formája nem ezt mutatja, de a Kecskemét ellen már megmutatták, mire képesek, hiszen a 39. percig döntetlen volt állás, utána szenvedtek vereséget. Főleg hazai pályán nagyon erősek. Kíváncsi vagyok, hogyan reagálnak az edzőváltásra. Nem valószínű, hogy taktikailag változtatnak a pénteki meccsig, inkább morálisan hathat a csapatra az új helyzet – reagált a felvetésre Lovas Norbert.