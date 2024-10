Jó formában volt a gárda, nem nézett ki úgy, hogy bármi baj lenne. Aztán következett a nyírbátori futsalosok számára a vármegyei rangadó, ahol valami nagyon félresiklott. Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 9–1-re lépte le a zöldeket, ami után Elek Gergő vezetőedzőnek távoznia kellett.

A TFSE ellen "edző" nélkül is nyert a Nyírbátor

Új karmester Nyírbátorban

A csapat gyakorlatilag fő tréner nélkül készült a sereghajtó TFSE elleni következő bajnokira, amit 2–1-re sikerült megnyerni. Most azonban már hivatalos: új edző mutatkozik be a soron következő, DEAC elleni idegenbeli mérkőzésen péntek este. A szakmai munkát a jövőben a portugál José Alberto Gerardo Rosa irányítja. A tréner 2006-ban dolgozott már Magyarországon, a Gödöllővel futsal bajnoki címet szerzett, azóta Portugáliában, Spanyolországban, Kínában és Kuvaitban is megfordult, összességében pedig több mint 30 éve edzősködik a sportágban.

Nyugalmat hozó győzelem

– A héten nyugodtan tudott készülni a csapat, ehhez az kellett, hogy az előző fordulóban megszerezzük a TFSE elleni nagyon fontos győzelmet, így némileg kevesebb teherrel tudunk utazni a DEAC-hoz. Természetesen szeretnénk újra győzni, ez azért is lenne fontos, hogy reális maradjunk számunkra a felsőházba jutás. Ugyan Orosz Danira Debrecenben még nem számíthatunk sérülés miatt, de a többiek hadra foghatóak. Természetesen az új edzőtől még nem vártuk, hogy feltérképezze az ellenfelet, de már részt vett a srácok felkészítésében – mondta lapunknak Tóth Krisztián, a Nyírbátori SC technikai vezetője. Az együttes pénteken 18:30-as kezdéssel lép pályára Debrecenben, a DESOK csarnokban.

A bajnokság állása