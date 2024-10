A legjobb 32 csap össze kedden, szerdán és csütörtökön a labdarúgó MOL Magyar Kupa 4. fordulójában. A vármegyéből három csapat érdekelt a sorozatban. A Nyíregyháza Spartacus 17 órai kezdettel lép pályára a másodosztályú Ajka otthonában.

Tizenegyespárbaj döntött a Szpari javára legutóbb

Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A Szpari az előző körben vért izzadva jutott túl a szintén NB II-es Vasason, emlékezhetünk rá, 1–1–es döntetlent követően tizenegyespárbaj döntött a nyíregyháziak javára. A soron következő ellenfél is megszenvedett a továbbjutásért az előző körben: az ajkaiak a harmadosztályú Nagykanizsát egy 99. percben szerzett góllal búcsúztatták. Az Ajka ugyan csak a 13. helyen áll az NB II. tabelláján, Tímár Krisztián, a Nyíregyháza vezetőedzője szerint ebből kár lenne kiindulni.

– Jól ismerhetjük az Ajkát, amelynek a kerete véleményem szerint az előző idényhez képest még erősödött is. Fizikálisan egy nagyon erős csapat, egy tapasztalt vezetőedzővel. Ugyan a bajnokságban nem szerepelnek mostanában úgy, ahogyan az várható volt, de veszélyes ellenfélről van szó, van egy kiváló befejezőemberük, a védelmet pedig rutinos játékosok alkotják. Nekünk azonban egyértelműen a győzelem és a továbbjutás a célunk – mondta Tímár.

Sűrű a Nyíregyháza Spartacus programja

A Nyíregyháza Spartacusnak hat napon belül három mérkőzést kell lejátszania, a tréner ennek megfelelően állítja össze szerdai kezdőcsapatát is, hozzátéve, hogy ahogyan az előző idényben, a kupasorozat idén sem lesz félvállról véve.

– Örülünk neki, hogy továbbjutottunk az előző fordulóból, az sem volt már egy könnyű mérkőzés és most sem számítunk arra. Nyilván tudtuk előre, hogy ez most egy erőltetett menet lesz, ennek megfelelően készültünk erre a kupameccsre is. Egyes játékosok természetesen várnak a több lehetőségre, lesznek is biztosan változások a kezdőcsapatban, de ez a játékfelfogásunkat nem befolyásolja.

A csapat egyébként már kedd reggel elindult Gyirmótra, ahol délután edzést tartott a szakmai stáb. Az Ajka elleni mérkőzés után pedig ugyanúgy Gyirmótra tér vissza az alakulat és haza sem jön a szombati, Győr elleni mérkőzésig.

–Így döntöttünk annak érdekében, hogy a mérkőzést követően azonnal tudjunk regenerálódni. Csütörtöktől már csak a Győr elleni bajnokira készülünk, amely újra egy nagyon fontos mérkőzés lesz számunkra – mondta Tímár Krisztián.

Ahogyan a korábbi fordulókban, ezúttal is egy mérkőzésen dőlnek el a párharcok. Döntetlen esetén kétszer 15 perces hosszabbítás következik, ha itt sem jutnak dűlőre a felek, tizenegyespárbaj dönt a továbbjutó kilétéről.