Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus vasárnap megszerezte a szezon első idegenbeli győzelmét. A cudar időjárás ellenére a csapatot szép számban kísérték el szurkolói a hírös városi derbire, így a nyíregyházi szurkolók hangjától volt volt hangos a foghíjas kecskeméti lelátó. Szombaton újabb mérkőzés vár Tímár Krisztián együttesére, a Nyíregyházi Stadionban a DVTK-t látják vendégül Kovácsréti Márkék.

Kecskeméten Kovácsréti Márk szerezte a Nyíregyháza Spartacus első gólját

Fotó: Koncz Márton

A Nyíregyháza Spartacus hazai mérkőzésére ismét elfogyott az összes jegy

A találkozóra már minden jegy elkelt, adta hírül Nyíregyháza Spartacus hivatalos honlapján. Ez a maga nemében egyedülálló, hiszen a stadionavató Fehérvár elleni találkozót, valamint a DVSC elleni hazai mérkőzést követően a DVTK elleni összecsapás is telt házas lesz, ilyenre a válogatottat leszámítva egyetlen magyar csapat sem volt képes az elmúlt években. A találkozóra élénk az érdeklődés Miskolcon is. Minden vendégszektorba értékesíthető belépőjegy gazdára talált az október 5-i keleti rangadóra. A DVTK drukkerek a múlt héten két körben juthattak jegyekhez, elsőként, szerdán a diósgyőri ultrák vásárolhattak belépőket, majd csütörtökön déltől bármelyik piros-fehér szurkoló harcba szállhatott a megmaradt, több mint félezer jegyért. A biléták kapósak voltak, fél óra is alig telt el és nem maradt egy sem.

Tímár Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedző már korábban is arról beszélt, hogy „ritkán adatik meg Magyarországon, hogy egymás után többször is telt ház előtt futballozhat egy csapat” – így minden bizonnyal próbálnak profitálni ebből és a maguk javára fordítani a remek hangulatot, a szurkolók támogatását. És ha továbbra is ilyen gólgazdag meccseket játszanak hazai pályán és jönnek a pontok is, a nézők a folytatásban is ott lesznek majd a lelátón.



– Kicsit irigylem őket. Egy ilyen csupa szív, hajtós, küzdő csapatra lenne igény nálunk is! Már tavaly a Fradi elleni kupameccsen is megmutatták ezt az arcukat. Lassan annyi telt házas meccsük lesz pár forduló után, mint nekünk összesen volt eddig az új stadionunkban

... Elgondolkodtató... Valahogy ott azt kapja a szurkoló a stadionban, amiért kimegy... És az nem mindig a győzelem... Mégis működik... Én is beérném itt ennyivel, sőt… – írja egy Diósgyőr szurkoló az amigeleken.hu oldalon.

A DVTK hivatalos honlapján tájékoztatta szurkolóit arról, hogy a stadion kapui a mérkőzés előtt 2 órával nyitnak. Az online megvásárolt jegyeket nem szükséges kinyomtatniuk, a beléptetőrendszer a nem sérült, nem törött okostelefonok képernyőjéről is be tudja olvasni a belépőjegy kódját.

A borsodi klub vezetősége nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy érvényes belépő nélkül senki nem induljon el Nyíregyházára. Valamint arra kérte szurkolóit, hogy sportszerűen buzdítsák a DVTK-t. Tartsák tiszteletben a pályarendszabályokat, semmilyen körülmények között ne lépjenek a nézőktől elzárt területre (ellenkező esetben minden jogsértő magatartás rendőri intézkedést von maga után), tartózkodjanak a rasszista, homofób, gyűlöletkeltő rigmusoktól; az ellenfél és harmadik csapat szidalmazásától, valamint ne használjanak pirotechnikai eszközöket, ellenkező esetben büntetésre számíthat a klub az MLSZ részéről.