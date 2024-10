Nehezen induló rangadó

A mérkőzés rögtön két hazai helyzettel indult, a 8. percben egy kapu előtti kavarodás után ketten is gólt szerezhettek volna, de Gradinariu és Janics is hibázott. A 15. percben újra közel volt a gólhoz a Nyíregyháza, de Kirchmayer lövése néhány centivel mellé ment. Aztán ahogyan az lenni szokott, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, a 16. minutumban Cap kényes helyen adta el a labdát, majd Egressy egy szép kényszerítő után vezetést szerzett a DVTK-nak. A bekapott gól nem zavarta meg a Szparit, folytatás során főként a hazaiak akarata érvényesült, a 31. percben két egymást követő szögletnél is a gólvonalon állt meg a labda, előbb Szatke, majd Janics fejesét blokkolta Buzás.

Két perccel később már mindenki verve volt, , de nem minden. Kirchmayer 22 méteres életerős szabadrúgása nyomán a kapufán csattant a labda. A 37. percig bírta a Diósgyőr. A védelemből Kiss lépett ki bátran, több emberen is átfűzte magát, végül pedig 8 méterről a kapu közepébe lőtt. 1-1-gyel vonultak tehát a csapatok az öltözőbe, az állás pedig a 68. percig maradt így.

Ekkor Kirchmayer szögletére érkezett ismét kiválóan Szatke Zoltán, ez a fejese pedig már pontos volt, vezetett a Szpari.

Megérdemelt Nyíregyháza Spartacus győzelem

A gólszerző így emlékezett vissza ezekre a pillanatokra:

– Nagyon készültem erre szögletre, az első félidőben is volt két szituáció, amikor a gólvonalon mentettek a diógyőriek. Mélyről mentem, tudtam, hogy Tibor hova fogja rúgni a labdát. Megelőztem Kuttort és már csak annyit láttam, hogy a kapus és a kapufa mellett álló védő között ment be a hálóba – fogalmazott Szatke.

A 86. percben aztán végleg eldőlt a mérkőzés, Karkusz beadása után Nota kapus ahelyett, hogy felvette volna a labdát, lábbal akarta azt játékba hozni. Baranyai lecsapott rá és köszönte szépen, 10 méterről az üres kapuba passzolt. A hosszabbításban még a csereként beállt Sirát hazai oldalon kiállították, a Nyíregyháza Spartacus győzelme azonban nem forgott veszélyben. Úgy lett, ahogyan Őze Tibor remélte, a csapat szépen búcsúzott közönségétől és legyőzte ősi riválisát 1998. november 21-én.