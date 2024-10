Folytatódik a futball láz Nyíregyházán. Több indokot fel lehetne sorolni arról, miért is övezi ennyire pozitív hangulat a Nyíregyháza Spartacust, az újabb meccsnap előtt azonban ennek hátterébe nem kívánunk belemenni. A tényekre hagyatkozunk: újra telt ház várja majd a nyíregyházi csapatot szombat este, a két héttel ezelőtti után pedig a másik keleti rivális próbálja meg bevenni a szabolcsi erődöt. Az eddig szépen teljesítő, ötödik helyen álló Diósgyőr lesz az ellenfél.

A Debrecen ellen is győzelembe hajtották a drukkerek a Nyíregyháza Spartacust

Keresztes Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus 24 esztendős védője a miskolciak ellen is katartikus élményekre számít.

– Nekem a Debrecen elleni volt az első telt házas meccsem, és fantasztikus volt a hangulat. Ez egy játékosnak mindig felelmelő érzés, és plusz motivációt jelent. Legutóbb - először a szezonban - nem kaptunk gólt, és a védelem stabilitása most is nagyon fontos lesz, valamint a támadásba történő átmenetek döntőek lehetnek. Ezt a Diósgyőr is nagyon jól csinálja, így erre figyelnünk kell – fogalmazott Keresztes Krisztián. Ahogyan a védő szavai is utalnak rá, fegyelmezett DVTK-t láthatott a közönség az elmúlt nyolc fordulóban. A Nyíregyháza Spartacusnak utoljára az 1998/1999-es szezonban sikerült mindkét keleti riválist legyőznie (Debrecen ellen 4–2, Diósgyőr ellen 3–1). Egy újabb diadallal ráadásul a Szpari megelőzné a miskolciakat a tabellán.

– Ez is egy cél, de nagyon fontos lenne, hogy ugyanazt a minőséget és mentalitást hozzuk, mint a Debrecen elleni rangadón. Erre lesz szükség a Diósgyőr ellen is, mert ez szintén egy nagyon fontos mérkőzés – fogalmazott Tímár Krisztián vezetőedző a klub honlapjának. – Jó lenne zsinórban megnyerni a harmadik bajnoki meccset is, ez sokat jelentene, mert stabilizálnánk pozíciónkat a tabellán. Tudjuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Sajnos vannak hiányzóink betegség, illetve sérülés miatt, de vannak visszatérők is, így folyamatosan változik a keret, a meccs előtt derül ki, kire számíthatok, próbáljuk a legjobb kezdőt felállítani. A védekezés fontos lesz, mert ha nem kapunk gólt, az már fél siker, mivel elől sok helyzetet tudunk kialakítani, a diósgyőriek viszont az elmúlt meccseiken nagyon stabilan védekeztek, így nem lesz könnyű dolgunk."