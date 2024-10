Mint arról korábban beszámoltunk, a válogatottszünet okán ezen a héten nem rendeznek fordulót a labdarúgó NB I-ben és NB II-ben. A Nyíregyháza Spartacus azonban ennek ellenére nem maradt mérkőzés nélkül. A szünetet kihasználva a Szpari Mezőkövesden játszott felkészülési mérkőzést pénteken – számolt be róla a Szpari hivatalos honlapján. Esőben kezdtek a csapatok, a mieinknél pedig több olyan játékos is pályára lépett, aki sérülés után jött vissza, illetve az elmúlt időszakban kevesebb bajnokin szerepelt.

Nyíregyháza Spartacus edzőmérkőzésen Mezőkövesden lépett pályára pénteken

Fotó: nyiregyhazasparatcus.hu

Megsérül a Nyíregyháza Spartacus játékosa

Az első helyzet a hazaiak előtt adódott, de Bányai fölé lőtt 16 méterről. A másik kapu előtt Tamás passza után Beke lövését blokkolták. Sajnos Tamás térde a 17. percben egy szabálytalanság után komolyan megsérült, nem is tudta folytatni a játékot. Beke következő lövése szögletre pattant, a sarokrúgás után Alaxai fejelt fölé. Eppel került nagy helyzetbe a 30. percben, kétszer is bravúrral védett Deczki. Pinte 22 méteres próbálkozását is fogta a hazai kapus, kövesdi részről pedig Cibla és Csirmaz előtt adódott lehetőség, de blokkoltak a Szpari védői. Az első félidő nem hozott gólt. A második félidő Eppel fejesével indult, a labdát a léc alól tolta ki Winter. Kisvártatva Beke lőtt centikkel mellé 20 méterről, jól kezdődött tehát a játékrészt nyíregyházi szempontból. Eppel újabb csúsztatása mellé ment, majd Jokic fejesét fogta a kapus.

Hátrányba került a Szpari

A 72. percben megszerezte a vezetést a Mezőkövesd, Jokic hazagurításánál Bese nem találta el a füvön megpattanó labdát, mely a kapuba gurult, 1-0.

A végére még jutott egy veszélyes Szpari szöglet, de az eredmény nem változott, a hazaiak nyerték az edzőmeccset.

A Nyíregyháza Spartacus jövő szombaton az UTE vendége lesz a bajnokság következő fordulójában.

Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0 (0–0)

Mezőkövesd: Deczki (Winter, a szünetben) – Csirmaz (Vajda S., 87.), Kojnok (Ináncsi, 22.), Bora, Jova B., Zvekanov, Cibla (Cseri, 60.), Zachán, Kállai (Bodnár, 66.), Bartusz (Szalai J., 66.), Bányai (Jacsó, 66.). Vezetőedző: Csertői Aurél. Nyíregyháza: Fejér (Bese Balázs, a szünetben) – Tamás O. (Gengeliczki, 18.), Alaxai, Keresztes K. (Jokics, 69.) – Pinte, Kovács M., Radosevics (Katkó, 80.), Leoni – Beke (Kovácsréti, 65.), Eppel (Oláh B., 69.), Gresó (Nagy D., 65.). Vezetőedző: Tímár Krisztián. Gólszerző: Jokics (72. – öngól).