A Nyíregyháza Spartacus először győzött le fővárosi élcsapatot

A kapott góltól nem zuhant össze a hazai gárda, próbálta építgetni támadásait, ám az akciók végén rendre közbejött valami pontatlanság. Erőfeszítéseik azonban eredményre vezettek félórához közeledve. Karkusz adott be balról, Lőw lerántotta Domokost az öt és felesen belül, a megítélt tizenegyest Csernijenko magabiztosan lőtte a jobb sarokba, egyenlített a Szpari.

Az egyenlítés lendületet adott a hazai csapatnak és ekkor Bíró bravúrjai tartották meccsben az Újpestet. Egy óra elteltével aztán már az egykor az élvonalban Nyíregyházán bemutatkozó hálóőr is tehetetlen volt, Kondora jobb oldali szögletét Szatke Zoltán hat méterről csúsztatta a bal sarokba. Ezzel a találattal a Nyíregyháza Spartacus a győzelmet is megszerezte.



– Ez a mai nem egyszerű győzelem volt, hanem óriási bravúr. A magyar futball egyik élcsapatát vertük meg, ráadásul úgy, hogy hátrányból fordítottunk, ami egyben a csapat tartását is bizonyítja –

értékelt elégedetten a találkozó után Őze Tibor.

Ezzel a sikerrel a Szparinak megszakadt egy másfél éves szériája. Az együttes ugyanis akkor a második éves élvonalbeli tagsága alatt először győzött le élmezőnyhöz tartozó fővárosi csapatot.

Labdarúgás: a találkozó jegyzőkönyve

Nyírség-Spartacus FC–Újpest FC 2–1 (1–1)

Nyíregyháza, 4000 néző, v.: Bukovics (Sápi, Ortó). Nyírség-Spartacus: Celeszki – Ács, Szatke, Nagy – Turóczi, Dican, Novák (Bessenyei, 62.), Kondora, Karkusz – Csernijenko, Domokos (Kocsis, a szünetben). Edző: Őze Tibor. Újpest: Bíró – Kiskapusi, Kovács P., Kerényi – Jenei (Csillag, 74.), Pető, Dvéri, Lőw, Tóth – Waltner (Kopunovics, 65.), Kovács Z. Megbízott edző: Herédi Attila.