Vukadinovics eldöntötte

Nem sokkal később a Szpari a győztes találatot is megszerezte. A 78. percben Lippai bedobása után alakult ki helyzet a zalai tizenhatoson belül, Bagoly próbálkozását még blokkolták a védők, Vukadinovics kapura fordult, és 10 méterről, ballal a kapu bal oldalába lőtt. Több gól már nem esett, így a Nyíregyháza Spartacus győzött. Abban a bajnokságban először volt képes hátrányból győzni. A Szparinak z volt az idénybeli ötödik győzelme, amellyel a tabella ötödik helyére kapaszkodott fel. Az addig megszerzett 18 pont 55 százalékos teljesítményt takart, ettől jobban csak egyszer állt a bajnokság hasonló szakaszában, tehát a 11. fordulót követően a nyíregyházi gárda az NB I.-ben: 1980-ban 6 győzelem, 3 döntetlen és 2 vereség állt a gárda neve mögött, ami az akkori kétpontos rendszerben 15 egységet (68 százalékos teljesítmény) jelentett.

A lefújás után, így értékelt Révész Attila, aki a mérkőzés hetében töltötte be 35. születésnapját.

– Egy potyagóllal hátrányba kerültünk, ami megzavart bennünket, ezt követően a zalaiak kontrajátékra rendezkedtek be, szerencsére kihagyták adódó helyzeteiket. A második játékrészben a közönség biztatásának hatására megtáltosodtunk, és fordítani tudtunk.

A Nyíregyháza Spartacus végül a 2007/2008-as 16 csapatos Soproni Liga NB I.-es bajnokságot a 40 szerzett ponttal a 10. helyen zárta.



Labdarúgás: a mérkőzés jegyzőkönyve

2010. 10. 06. Soproni Liga, 11. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Zalaegerszeg 2–1 (0–1)

Nyíregyháza, 5000 néző, v.: Pánczél (Ring, Heibl). Spartacus: Lazareanu – Zaleh, Bagoly, Ambrusz (Perényi, a szünetben), Cornaci – Sava (Vukadinovics, 51.), Minczér, Zabos (Miskolcz, 77.), Lippai – Szilágyi N., Menougong. Klubmenedzser: Révész Attila. Zalaegerszeg: Babaj – Máté, Polgár, Mijatovic, Vulin – Molnár, Davidov (Balázs, 86.) –Tóth Z. (Lukács, 81.), Tóth N. (Pekic, 81.), Koplárovics – Meye. Vezetőedző: Szlavko Petrovics. Gól: Cornaci (70.), Vukadinovics (78.), illetve Koplárovics (2.).

