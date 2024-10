A 3. fordulóban fájó vereséget szenvedett a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a férfi kosárlabda NB I. B Piros csoportjában. Merim Mehmedovic tanítványai rendkívül kiélezett mérkőzést vívtak a DEAC U23-mal, a véghajrá azonban rendkívül pechesen alakult, egy dudaszós kétpontossal tudtak fordítani a debreceniek. A nyíregyháziak soron következő ellenfele a BKG Príma Akadémia lesz a Continental Arénában.

Nehéz feladat vár a BKG Príma ellen Tyreke Locure-ra és társaira

Fotó: hunbasket.hu

A szigetszentmiklósiak eddig hibátlanok a bajnokságban, a Jászberényt és a TF-BP-t rendes játékidőben, míg a Salgótarjánt hosszabbítás után fektették két vállra. A BKG Prímánál az egyéni teljesítményekre is érdemes pillantást vetni: Nagy Botond például egészen kimagasló dobópontszámot hozott az idény eddigi részében. Az irányító 36,3-es pont/mérkőzésátlagával a bajnokság egészét tekintve első helyen áll, a lepattanók összeszedésében pedig James Edwin Kinney Jr. És Terry L Winn jeleskedett idáig.

A BKG Príma Akadémia mindig az élmezőny tagja

A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a DEAC U23 elleni fiaskó mellett a Kaposvár ellen szenvedett sima vereséget, míg az eddigi egyetlen győzelem a Vasas ellen érkezett az első fordulóban. Merim Mehmedovic, a Kék Cápák úgy látja, előre kell tekinteniük.

–A debreceni meccs sikerült, ahogy sikerül, nem érdemes már rajta rágódni, mert jön az új feladat és ismét nagyszerű ellenféllel találkozunk. Egy-egy vereséggel nem a tabellán elfoglalt pozíció a probléma. A legrosszabb az, hogy vereség után nő a felelősség, ilyenkor nehezebb megoldani a helyzeteket, nehezebbé válik a kéz. Most is ez a helyzet – fogalmazott a tapasztalt tréner, aki a bajnokság legsokoldalúbb csapatát látja a BKG Príma Akadémiában.

–A BKG minden évben az élmezőnyben helyezkedik el. A héten az volt a feladat, hogy taktikailag válaszoljunk arra, ami minden csapatnak feladja a leckét, vagyis megfelelően kielemezzük Nagy Botond és a csapat játékszisztémáját. Nagyon jól összerakott gárda az ellenfelünk, meghatározó játékos a másik Nagy testvér is, valamint a légiósuk, de a kispadról is hasznos emberek szállnak be. Sokat dolgoztunk a csapatvédekezésen, szerintem jól sikert a munka, jó meccset várok – mondta el Mehmedovic. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks–BKG Príma Akadémia pénteken 17 órától kezdődik a nyíregyházi Continental Arénában.