Hondurastól Nagykállóig. A közép-amerikai ország a kezdetet jelenti Luis Ramos életében és karrierjében, ismerve azonban a most 39 éves labdarúgó eddigi pályafutását, korántsem biztos, hogy a szabolcsi város lesz a végállomás. A Magyarországon a Nyíregyháza Spartacus színeiben debütáló, legnagyobb sikereit pedig a DVSC-ben elérő középpályás a napokban a Hajdú Online podcastjében mesélt főbb állomáshelyeiről.

Luis Ramos 2015-ben újra Nyíregyházára igazolt

Fotó: Veres Viktor

Ramos kendőzetlenül idézte fel gyermekkorát. Mint elmondta, ugyan szegény családban nőtt fel, de volt mit enniük és volt elég ruhájuk, neki pedig két lehetősége volt a kitöréshez: a tanulás vagy a foci.

– Mivel nem voltam túl okos gyerek, számomra egy lehetőség volt: a futball. Mióta az eszemet tudom, azóta foglalkoztat a labdarúgás. U20-as válogatott lettem, a hollandiai világbajnokságon pedig felfigyeltek rám. A legjobb játékos azon a világeseményen Lionel Messi volt, akin már akkor is látszott, hogy klasszis – idézte fel Ramos. A fiatal labdarúgó Európában elsőként a szlovák élvonalban szereplő MSK Zilinától kapott szerződést, mivel azonban nagyon keveset játszott és a hideg időjárás is kikészítette, kis híján szögre akasztotta a cipőt. Végül a Mihalovce (Nagymihály) együttesénél próbált szerencsét és innen jött a változás.

Révész Attila szúrta ki Ramost

Az együttes két alkalommal is felkészülési mérkőzést játszott a Nyíregyháza Spartacussal, Révész Attila pedig felfigyelt rá. Ahogyan Ramos fogalmazott, Magyarországról sokáig nem is hallott, de mikor hívták, nem hezitált, rögtön elfogadta az ajánlatot.

– Égett a tűz a szememben, keményen odatettem magam a pályán. Harcosságom Révész Attilának megtetszett, és szívesen csatlakoztam az akkor élvonalbeli Nyíregyházához. Jó dolgok történtek a karrieremben. Nagyon jól ment, mindig kezdő voltam, és negyedikek lettünk a bajnokságban, ráadásul az NB I. legjobb tizenegy játékosa közé is beszavaztak – mondta a labdarúgó. A jó formára az akkor sikert sikerre halmozó DVSC-nél is felfigyeltek, az újabb trófeák megszerzésének és a Bajnokok Ligája csoportkörében való részvételnek pedig Ramos is meghatározó szereplője volt. A hondurasi aztán több országban és rengeteg csapatnál megfordult, a 2015/2016-os idényben Nyíregyházára is visszatért, tavaly a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztályban szereplő Nyírbéltek, míg az idei idényben a Nagykálló szerződtette, ahol két korábbi Lokis csapattársával, Mészáros Norberttel és Ibrahima Sidibével játszhat együtt. Ramos azt mondta, bár a térde egyre gyakrabban rakoncátlankodik, addig szeretné rúgni a bőrt, amíg csak lehet.

– Az osztályok között nagy különbség van, a pályák minősége és a játékvezetők tudása is eltérő. A megyeiben a szurkolók közelebb vannak, jobban hallom, mit mondanak. Van ami nem változott: száz százalékosan teszem oda magam most is, mindig motivált vagyok – mondta a fáradhatatlan középpályás.