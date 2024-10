A labdarúgó NB I. kilencedik fordulójában a Nyíregyháza 2–0-ra kapott ki idehaza az ősi rivális DVTK-tól, amely már sorozatban hetedik meccsén nem talált legyőzőre, ráadásul ötödször nem kapott gólt. A házigazda a rangadó fiaskója ellenére is őrzi középmezőnybeli helyét a tabellán.

A rangadó egyik legjobbja Jaroslav Navratíl volt.

Fotó: Trifonov Éva

Kimaradtak a rangadó nyíregyházi helyzetei

– Összességében rengeteg helyzetet sikerült kialakítani, sajnos az első félidőben nem volt szerencsénk – mondta a mérkőzést követő hivatalos sajtótájékoztatón a Nyíregyháza vezetőedzője, Tímár Krisztián. – Volt két kapufánk, ziccerünk is, illetve egy vitatott helyzet. A második félidőben nagyon rosszkor kaptuk a gólt, ilyen könnyen nem lehet adni lehetőséget az ellenfélnek. Mentünk előre, de támadásban nem éreztem az átütőerőt, többször az ellenfelünk mögé kerültünk a szélen, többször ott pattogott a labda a kapujuk előtt, de valami hiányzott, hogy ezeket gólokra váltsuk. Nem lehet ennyi lehetőséget elszalasztani, persze hátul sokkal nagyobb koncentráció kell, az ellenfélnek három nagy helyzete volt, ebből kettőt berúgott. Gratulálok a Diósgyőrnek, de újonc csapatként a meccs nagy részében dominálni tudtunk, helyzeteket alakítottunk ki, abban kell fejlődni, hogy az ilyen meccseken ne vesztesen hagyjuk el a pályát.

– Büszke vagyok a játékosokra, az eredményre és a szurkolótáborra is – folytatta a vendégek trénere, Vladimir Radenkovics. – Nagyon fontos három pontot szereztünk, a meccs előtt arról beszéltünk, hogy azokért játsszunk, akik szurkolnak a DVTK-nak, akik szeretik a DVTK-t. Az első félidőt nagyon jól kezdtük, a másodikat még jobban. Arra kell törekednünk, hogy ugyanilyen motivációval folytassuk, hogy újabb pontokat szerezzünk. A félidőben volt valami, amit a játékosok mondtak, és nem én, ami az volt, hogy az előző meccseken rosszul jöttünk ki a szünetről, így most azt mondogatták egymásnak, hogy koncentráltnak kell lenni, vagyis ami a második félidő elején történt, az az egymás biztatásának az eredménye. Most sem kaptunk gólt, nagyon sokat dolgozik a stáb azon, hogy a védekezés rendben legyen. Hat mérkőzés óta veretlen a csapat, jó úton járunk, ezen szeretnénk tovább haladni, és mindent megteszünk a szurkolótáborért, mert ilyen közönség előtt öröm játszani.