Vasárnap már a tizedik fordulót rendezik a labdarúgás harmadik vonalában, nem is akármilyen mérkőzések várnak vármegyebeli csapatainkra. Az NB III-as programot a Nyíregyháza második számú alakulata kezdi 11 órakor, az örökösföldi pályán a DVSC tartalék gárdáját látja vendégül. Egy Nyíregyháza–Debrecen párosítás még kicsiben is rangadónak számít. A találkozót jó hangulatban várja a kis Szpari, hiszen az előző körben Hatvanban egy hat mérkőzéses nyeretlen szériát törtek meg.

A Mátészalka vármegyei rangadón fogadja a Kisvárda II-t

Fotó: Dodó Ferenc



– Jót tett a lelkeknek a múlt vasárnapi győzelem, annak külön örülök, hogy ez jó játékkal is párosult. Természetesen tudjuk helyén kezelni a dolgot, módjával megünnepeltük, de a héten már a következő feladatra koncenráltunk. Aki itt él, és aki ide igazolt, az tisztában van azzal, hogy egy Nyíregyháza-Debrecen mérkőzés minden korosztályban rangadónak számít. Ennek szellemében készülünk és szeretnénk itthon tartani a három pontot – mondta Török László, a Nyíregyháza II. edzője.



Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy a vendégek legutóbbi öt mérkőzése sorrendben így alakult: győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem. Bízunk abban, hogy ez a sorminta vasárnap folytatódik.



Mátészalkán rendezik a vármegyei rangadót

Ha már rangadó, ez a jelző dukál a Mátészalka–Kisvárda II. találkozónk is, hiszen a vármegyei együttesek az egymás elleni találkozójukat kiemelten kezelik. Pláne igaz ez akkor, ha a két együttest mindössze három pont választja el egymástól a tabellán, a házigazdák hét ponttal a tizennegyedik helyről, míg a vendégek tíz ponttal a tizenkettedik helyről várják a találkozót.

– Vármegyei rangadó ide, vagy oda, ez is csak egy mérkőzés a sorban, nekünk pedig égetően szükségünk van minden pontra. Sikerünk kulcsa az lehet, ha középpályán több párharcot tudunk megnyerni, mint az előző mérkőzéseken, a helyzeteinket pedig jobb százalékkal tudnánk kihasználni. Védekezésben pedig minél kevesebbet hibázva, kevés lehetőséget adjunk ellenfelünknek a gólszerzésre – vázolta elképzeléseit Sándor Tamás, a Mátészalka edzője.

A Kisvárda II. készülhet jobb előjelekkel a mérkőzésre, hiszen a rétköziek második számú együttese, az előző fordulóban megszerezte idénybeli első győzelmét, Törtei Tamás fiai Sényőről hozták el a három pontot.



– Megvan a hőn áhított első győzelem, ezt vasárnap szeretnénk megduplázni

– szögezte le határozottan Törtei Tamás, a Kisvárda II. edzője. – Ehhez nem is kell mást tennünk, mint amit az előző fordulóban, ki kell használnunk a helyzeteinket. Természetesen meg kell őriznünk hátul a stabilitásunkat, ezzel eddig sem volt gond, kevést gólt kaptunk eddig. Ha az első, vagy a második lehetőségünket gólra tudjuk váltani és mi szerezzük meg a vezetést, akkor vélemény szerint el tudjuk hozni a három pontot. Nem számítunk egyszerű mérkőzésre, ellenfelünk küzdős, hajtós csapat és az időjárási viszonyok is meghatározóak lehetnek. Csak maximális koncentrációval lehetünk sikeresek.

Nem kevésbé fontos találkozó vár a Sényő FC Selyem-Ber gárdájára, Kapacina Valer játékos-edző alakulata az Egert fogadja.

– Elég sok a sérültünk, betegünk és eltiltottunk is van – adott rövid helyzetjelentést a Kapacina Valer. – Így nem vár ránk egyszerű mérkőzés, de képesnek tartom a csapatot arra, hogy megszerezze a győzelmet. Döntő lesz, hogy melyik alakulat tud jobban alkalmazkodni, s felázott, mély talajú pályához – tette még hozzá.