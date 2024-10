Idegenbeli rangadó vár a Mándokra

A Nyírvasvári összességében is első győzelmére gyúr, a jó formát állandósítani nem tudó, de kiváló játékosokból álló Nagyecsedet kell ehhez felülmúlniuk a hétvégén. Két jó formában lévő gárda találkozója lesz azonban Kótajban, ahonnan az immár hat meccse veretlen Mándok szeretné elvinni a pontokat. Ebben az esetben a két csapat helyet is cserélne a tabellán. Kocsis János együttese egyébként valóban szemrevaló sorozatban van: a mándokiak hat meccs veretlenek, ezeken a mérkőzéseken mindössze négy gólt kaptak és 19-et rúgtak, tehát igazán bánhatják, hogy a bajnokság első néhány fordulójában sorra vesztették a pontokat.

Végezetül pedig jöjjön a Nagykálló–Nyírbátor meccs. Mindkét csapat számára fontos lenne a győzelem, Homann Richárdék utoljára szeptember 15-én zsebeltek be három pontot. A bátoriak pedig nagyon-nagyon beragadtak a szezon első harmadában, előzetes céljaiktól pedig a két győzelem dacára még meglehetősen messze vannak. Erdei Zoltán együttese három héttel ezelőtt szerezte meg első győzelmét, majd jött is rá a második, az elmúlt hétvégén azonban elhasalt az együttes a Csenger ellen.