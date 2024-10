A Fatum-Nyíregyháza békéscsabai rangadójával kezdődik október 4-én a női röplabda Extraliga 2024-2025-ös idénye. A Nyíregyháza az elsők között, már május-júniusban bejelentette új igazolásait: Kump Alíz és Pintér Andrea személyeiben tapasztalt játékosokat igazoltak centerposztra, melléjük érkezett a kanadai Natasha Calkins, a szerb Marija Skorics és a lengyel Paulina Zaborowska.

Kump Alíz is készül a rangadóra.

Fotó: Fatum-Nyíregyháza

A csapat pontgyárosa, Nina Kocics a rivális MBH-Békéscsabához igazolt, és távozott Ivana Jeremics is. Maradt viszont Tóth Fruzsina, a csapat kapitánya, illetve a szintén magyar válogatott Lászlop Alexandra is. Az új idényt is Adrian Chylinski vezetésével kezdi a nyírségi csapat. Több felkészülési tornán is részt vett a gárda, többek között a hagyományos Fatum Property Kupán, ahol harmadik helyen végzett az együttes a CSM Lugoj és az MBH-Békéscsaba mögött, megelőzve a szlovén Calcit Kamnikot. Ezt követően Romániában játszott felkészülési tornán a csapat, ahol negyedik helyen zárt Adrian Chylinski egylete. Ezt követően még egy edzőmeccs várt a nyírségiekre: a CSM Lugoj együttesével meccseltek az új idény főpróbáján – a találkozót ugyancsak a román klub nyerte.

Győzelemmel kezdenének a rangadón

– Készen állunk a rajtra, az elmúlt heti edzések már jól alakultak, mivel végre-valahára minden játékosra számíthattam – nyilatkozta az idény felvezetéseként Adrian Chylinsky vezetőedző. – Natasha Calkins és Marija Skorics sokáig nem kaphattak teljes terhelést, de most már rendben vannak ők is. Nem vagyok teljesen elégedett a felkészüléssel, de nagyon sokat fejlődtünk, erősek vagyunk, így szeretnénk győzelemmel rajtolni pénteken.

Mint említettük, az első ellenfél a Békéscsaba lesz, az a Békéscsaba, amelynek korábbi egyik legjobbja, Kump Alíz immáron a Nyíregyháza színeit erősíti.

– Azt gondoltam, hogy lesz bennem egy plusz motiváció azáltal, hogy a Békéscsaba ellen kezdjük a szezont – vezette fel a találkozót a válogatott center. – Jó érzés volt, hogy a Lugoj ellen éppen Békéscsabán játszottunk, olyan volt, mintha csak lementem volna edzeni. Magammal szemben persze lesz bennem plusz elvárás, de a dél-alföldi település egy amolyan központi helye a magyar röplabdázásnak, ahol mindig nagyon jó pályára lépni.