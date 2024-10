A célként egyértelműen a feljutást kitűző Kaposvár otthonában lépett parkettra a kosárlabda NB I/B Piros-csoportjának második fordulójában a Hübner Nyíregyháza BS. A Blue Sharks egyébként sem könnyű idegenbeli túráját nehezítette, hogy a betegséggel küzdő Boljos Mateja nem tarthatott a csapattal, ám szerencsére a kisebb sérüléssel bajlódó játékosok vállalni tudták a Kaposvár elleni összecsapást.

A Blue Sharks a Delfinek ellen.

Fotó: Hunbasket

Nem tudta tartani a lépést a Blue Sharks

Jó védekezésekkel kezdett a Hübner, Nagy Simon hármasa után, 48 másodpercet követően (0–3) időt is kért a hazaiak mestere Dzunics Braniszlav. A rövid szünetről rosszul jött vissza a Blue Sharks, több labdát is eladtak a nyíregyháziak, a hazaiak pedig ezt kihasználva elléptek tíz ponttal. A hosszú kosárcsendet Komma László középtávolija szakította meg, majd Tyreke Locure is megszerezte első kosarát távolról. Noha a somogyiak nagyon keményen, faulthatáron védekeztek, a Cápáknak voltak momentumai, amivel meccsben tartotta magát a gárda, igaz, Markovics Lukát nehezen tudták védeni, legtöbbször mondjuk úgy, hogy inkább sehogy.

A második negyed elején Bonifert Bendegúz hatalmas blokkot osztott ki, a másik oldalon azonnal bedobott egy hármast, azt követően pedig a földön fekve küzdött meg egy labdáért. Tette a dolgát, ami ekkor arra volt elég, hogy 6-8 ponton maradjon a különbség, a játékrész felénél azonban akadozni kezdett a vendég támadás. Nem úgy a hazaiaké, akik Bogdán Benedek vezetésével elléptek tizennégy ponttal. Ekkor érkezett egy tripla Nagy Simontól, míg Komma megharcolt egy kettesért. Visszajött nyolc pontra a Sharks, ám megint keményebb védekezésre váltottak a hazaiak.

Tizenkét pontos hátrányból indította Merim Mehmedovic egylete a második félidőt, de nem sokáig bízhatott a csapat a szoros meccsben. A sokadik, játékon kívüli lökdösődés is büntetlen maradt, nem úgy Locure reakciója, ami technikait ért. A Hübner Nyíregyháza ezt kövtően elveszítette a fókuszt, a KKKK pedig ezt rutinosan kihasználva, lényegében eldöntötte a meccset.

Nem most kell csodát tenni

– Az első félidőben jól játszottunk – kezdte a mérkőzés utáni értékelését Merim Mehmedovic. – Az elmúlt három hétben a folyamatos betegségek bezavartak a munkába is. Oda kellett figyelni a terhelésre a felkészülési meccseken a játékpercekre. Ez pedig bezavar a mi stílusunkba a pályán. Hozzánk hasonlóan a Kaposvár is agresszívan játszik. Mély a csapat, jó ritmusban kosárlabdáztak és betartják, amit Báne kér tőlük. Harcoltunk velük 15-20 percig, aztán közbe szólt a faultprobléma, a fáradtság és a kevés minőségi csere. Ez volt a meccs kulcsa. Hosszú a bajnokság, megy tovább a felkészülés. Tavaly is kikaptunk Pécsen, utána nyertünk otthon. Nem a második fordulóban kell csodát tennünk, hanem folyamatosan kell dolgoznunk. A kiválasztott játékosokat képezni kell és a szezon vége felé elérni a rájátszást, ami a célunk.