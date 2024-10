Noha sorozatban öt győzelemmel a tarsolyában várta a tabellautolsó TFSE elleni mérkőzést az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza, mégsem a legjobb előjelekkel, mivel a góllövőlistát vezető Maneca a mérkőzés reggelén belázasodott, így nem tartott a csapattal.

A Stúdió egyik legjobbja Maneca (balra) ezúttal nem léphetett pályára.

Fotó: A'Stúdió Futsal Nyíregyháza

Pontatlanul kezdett az A'Stúdió

Az első percek kiegyenlített játékot hoztak, aminek a TFSE jó letámadása és a Nyíregyháza pontatlansága is oka volt. Nehezen került helyzetbe Lovas Norbert csapata, de legalább a szabolcsi egylet kapuja sem forgott veszélyben. Hat-hét perc elteltével már egyre gyakrabban kísérletezett a Stúdió lövéssel, veszélyeztetett Öreglaki Norbert, többször próbálkozott Gregory és Dávid Richárd is. A félidő második felébe lépve igencsak érett a vendég gól, azonban elsőként a hazaiak örülhettek, miután egy szögletet követően Szabó Koppány közelről bevette a nyírségi kaput. A váratlan gól kissé megfogta a csapatot, ám néhány perc elteltével már újult lendülettel rohamoztak a mieink az egyenlítésért. Rafinha közel járt ehhez a 16. percben, ám ő a kapufát találta el, picivel később azonban már összejött a gól: Gregory a szólója végén nem tudott lőni, de Szabó Lajos elé pattant a labda, aki tíz méterről bevette az üres kaput.

Gyorsan megszerezhette volna a vezetést is a Stúdió, ám sajnos, miként elöl, úgy hátul is benne volt a játékban a figyelmetlenség, kétszer is Petró Martinnak köszönhetően nem változott az eredmény. A játékrész utolsó két percben aztán három-négy lehetőséget puskázott el a csapat, így maradt a döntetlen a szünetre.

A fordulás után aztán már nem bízott semmit sem a véletlenre a Nyíregyháza, megvillant Gregory, majd gyönyörű kontra végén Öreglaki Norbert is betalált, sőt, Rafinha is csak centikre volt attól, hogy háromgólossá növelje az előnyt. Szükség lett volna rá, mert derült égből villámcsapásként izgalmassá vált az összecsapás. Megint nem tudott levédekezni egy sarokrúgást a Nyíregyháza, ami visszahozta a meccsbe a TFSE-t, s a 34. percben ki is egyenlített a vendéglátó.

Felszívták magukat a játékosok

Minden tudását össze kellett szednie az első sornak, hogy újra előnyt szerezzen – ennek megfelelően felszívták a játékosok magukat. Négy perccel a vége előtt tíz méterest lőhetett a Stúdió, amit még elhibázott, a 37. percben aztán egy szépen kijátszott akció végén Rafinha kihasználta a helyzetét. Közvetlenül ezután Petró védett nagyot, majd újabb büntetővel próbálkozhattak, amit Szabó Lajos már belőtt. A hazaiak átálltak öt a négyre, amiből előbb a kapufát találták el, majd elveszítették a labdát, Laló pedig az egész pályát átívelve gólt szerzett, ezzel lényegében eldöntötte a meccset.