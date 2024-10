– Ezeken, az úgymond kermese jellegű versenyeken is igencsak komoly mezőny gyűlik össze – mesélte Zsófia az idei szezonjáról. – Van, hogy a sportág legmagasabb szintjén tekerő WorldTour-versenyzők is felsorakoznak a rajtvonalnál, éppen ezért értékesek ezek a helyezések. Külön kiemelném a május végi Heurne-Oudenaarde viadalát, amelyet végül a csapattársam Elena Debouck nyert meg szökésből, én pedig a mezőnyhajrát vittem el, így a dobogó második fokára állhattam fel, de azon a megmérettetésen a harmadik hely is a miénk lett. Jó lett volna egy győzelmet szerezni az utolsó évben, de azért így sem lehetek elégedetlen, mint ahogyan a pályafutásom egészével sem.

Egy kiskapu nyitva maradt

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy hat és fél évet eltöltve úgymond a „profi” közegben Szabó Zsófia hogyan látja a női szakág helyzetét.

– Magyar és külföldi szemmel sem egyszerű a női kerékpározás – vélekedett. – Amikor én kezdtem, akkor még rengeteget jártunk a válogatottal versenyezni, amely mára valamiért megszűnt. A komoly előrelépés külföldön sem egyszerű, mivel kevés a csapat, így nagy a harc a keretekbe kerülésért. Illetőleg nem mellékes az sem, hogy valamilyen oknál fogva az elmúlt években egyre veszélyesebbé válik a sportág.

Szabó Zsófia idén rajthoz állt a Gravel világbajnokságon. A Gravel lényegében egy új szakág, amely hatalmas léptékkel fejlődik. Maga a gravel szó kavicsot, sódert jelent, ebből a „gravelezés” a kavicsos, murvás úton való bringázás elnevezése lett.

– Természetesen a kerékpársporttól nem lehet elszakadni, így én sem akarok – zárta a beszélgetést a bringás. – Szeretnék minél inkább belefolyni ebbe az új szakágba. Látok ugyanis potenciált abban, hogy komoly eredményeket érjek el, s ugyebár ez a diszciplína csapat nélkül is űzhető. Az idei vb jó tapasztalatszerzésnek bizonyult, hiszen sikerült eredményesen abszolválnom a távot. A jövőmet továbbra is Belgiumban képzelem el, ami ebből a szempontból is előnyt jelenthet.