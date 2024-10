Hétvégén már az 5. fordulót rendezik a kézilabda NB II. D csoportjaiban. Ami a férfiakat illeti, vármegyebeli csapataink közül a Nyírbátor odahaza, míg a Kisvárda és a SZIKE Nyíregyháza idegenben lép pályára.

A piros felsős SZIKE Nyíregyháza Hajdúböszörményben játszik, míg a kék felső Nyírbátor a DEAC II.-t fogadja

Fotó: Sipeki Péter





A SZIKE Nyíregyháza tovább nyújtaná győzelmi szériáját



Gyülekeznek a fellegek a nyírbátori kézilabdások feje felett, ugyanis Tréki Tamás együttese ebben a szezonban még nem szerzett pontot, de az előző szezon felsőházi rájátszásában is pont nélkül maradtak, így bizony hosszú már a vereségszériájuk. Vasárnap sem lesz egyszerű dolguk, hiszen az a DEAC II. érkezik hozzájuk, amelyet az előző fordulóban a SZIKE Nyíregyháza az utolsó pillanatban szerzett góllal tudott csak legyőzni. Ez a siker azt jelentette a nyíregyházi együttesnek, hogy továbbra is makulátlan a mérlege. Vasárnap Hajdúböszörményben nyújthatja tovább győzelmi szériáját Türk Ferenc együttese. A Nyírbátorhoz hasonlóan az idei kiírásban még a Kisvárda is „pontatlan”, a sorozatos vereségek ellenére Varga László játékos-edző úgy látja, hogy egyre jobb a játékuk, ezt szombaton Hajdúnánáson bizonyíthatják. A hölgyeknél a Mátészalka Balmazújvárosban vizitál, a házigazdák a nyitófordulóban odahaza kikaptak a Kállósemjéntől, majd Füzesabonyból távoztak nagy zakóval.



A bajnokesélyes otthonában



A Mátészalka egy hajdúböszörményi sikerrel kezdte a szezont, majd szoros csatában, mindössze egy góllal kapott ki a DVSC U21-es alakulatától, aztán a bajnokesélyes Kazincbarcikával sem bírt. Szombaton a két pont megszerzésének reményével utazhat Drabik Péter alakulata. Talán nem sértődik meg a kállósemjéni csapat, ha azt írjuk, a tisztes helytállás lehet a célja Kazincbarcikán, persze a labda gömbölyű a kézilabdában is, drukkolunk, hogy cáfoljon ránk.