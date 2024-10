Ha a játék sok elemében nem is múlták felül ellenfelei a Nyíregyháza Spartacust az utóbbi hetekben, az eredmények nem a tervezettek szerint alakultak. A Szparinak a MOL Magyar Kupa 4. fordulója teremthetett esélyt arra, hogy a csapat visszatérjen a győzelmi ösvényre, ehhez a másodosztályú Ajkát kellett legyőzni.

Kvekveskiri kihagyott büntetője végül nem lett a Szpari veszte

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

A várakozásoknak megfelelően Tímár Krisztián vezetőedző több helyen is változtatott a hétvégi bajnoki kezdőcsapatához képest. A kaput ezúttal Fejér Béla védte, de a kezdéstől pályán volt Temesvári, Jokic, Leoni, Kvekveskiri, Kovács Milán, Babic és Beke is. A tréner egyébként a meccset megelőzően is arra figyelmeztetett, hiába az Ajka 13. helyezése az NB II-ben, nem lehet félvállról venni Schindler Szabolcs együttesét. Nem estek egymásnak a csapatok az első negyedórában, főként mezőnyben folyt a küzdelem a felek között. A 22. percben az Ajka előtt adódott az első komolyabb helyzet, Csizmadia fejelt mellé ígéretes helyzetben. Négy percre rá büntetőt ítélt a játékvezető a Szpari javára, a georgiai Kvekveskiri lövését azonban Horváth kiütötte.

Büntette a Szparit az Ajka

Érezhető volt, hogy talán ez is sokba kerülhet. Ráadásul a 30. percben jött az ajkai vezetőgól: Tóth 22 méterről leadott pontos lövése utat talált a kapuba. Kapcsolt a Szpari és egy szöglet után Jokic révén sikerült is az egyenlítés, majd Beke ziccerét védte a hazaiak kapusa. A bekapott gól után már lendületesebben és pontosabban játszott a Nyíregyháza, reménytelien várhatta a csapat a második félidőt. Ami azonban borzalmasan indult vendégszempontból. A 47. percben Garai futott el a bal oldalon, beadását pedig Csizmadia pörgette a hosszúba, újra az Ajkánál volt az előny. Sőt, ez két alkalommal a következő 15 percben növekedhetett volna, két kontránál is ajtóablak ziccert hagytak ki a hazaiak. Ezt pedig a 62. percben büntette a Nyíregyháza Spartacus, a 62. percben Nagy Dominik egy kapu előtti kavarodás végén vágta be a labdát. Rögtön a gól után hármat is cserélt Tímár Krisztián, a nyomás pedig fokozódott az Ajkán. Ennek a 67. percben lett meg az eredménye, a Horváthról kijövő fejest Leoni passzolta a kapuba. A 79. percben eldönthette volna a mérkőzést Babic, Fejér előrerúgása után Nagy Barnabás készített le a csatárnak, aki azonban fölé lőtt. Ahogy pedig lenni szokott, másfél percre rá újra büntetett a futball, Garai hajszálpontos beadását a csereként beállt Bobál fejelte be szépen. A hajrában előbb úgy tűnt, Eppel Márton fejében maradt a győztes gól, majd a második oldalon Bobál hagyott ki ordító ziccert. A rendes játékidő után 3–3-at mutatott az eredményjelző, ahogyan a Vasas ellen, jöhetett most is a hosszabbítás.