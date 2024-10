A nemzeti csapat számára sikeresen zárult a válogatott szünet, hétvégén pedig visszatér a klubfutball, így az OTP Bank Ligában is újra fordulót rendeznek. A Nyíregyháza Spartacusnál a legutóbbi, DVTK elleni hazai vereséget követően alaposan feltérképezhették a soron következő ellenfelet, az Újpestet. A két együttes utoljára szinte napra pontosan tíz éve, 2014. október 24-én csapott össze a fővárosban, azon a meccsen a Szpari 3–2-es vereséget szenvedett.

A Szpari játéka a Diósgyőr ellen is rendben volt

Fotó: Kovács Péter

A szombati pedig a két klub közös történetének 25. fejezete lesz. Ennél szignifikánsabb jubileum előtt áll Tímár Krisztián, aki 50. tétmérkőzésére készül a Szpari vezetőedzőjeként. A tréner a Nemzeti Sportnak arról beszélt, ex-ferencvárosi labdarúgóként nem dolgozik benne extra bizonyítási vágy az Újpest ellen.

–Nekünk a saját céljainkat kell figyelni, stabilizálni a védelmet és minél több pontot gyűjtenünk. Az Újpestnek erős kerete van, stabil a háttere, visszatértek a szurkolói, rendre jó hangulatot is teremtenek a Szusza Ferenc Stadionban. Ha pedig itt tartunk: örülük, hogy az NB I-ben egyre több stadionban lehet sok drukker előtt és remek hangulatban játszani. Motiváltak vagyunk és ahogy mondani szokás, nem feltett kézzel megyünk a Megyeri útra – fogalmazott Tímár. Az Újpest és a Nyíregyháza egyébként egymást követi a tabellán, a fővárosi klub 14, a Szpari 10 pontot szerzett az eltelt kilenc fordulóban. A vezetőedző úgy látja, hétről hétre fejlődik csapata és még messze a vége. –Kezdjük egyre jobban felvenni az NB I ritmusát. Újoncok vagyunk, az átigazolási időszak utolsó pillanataiban érkezett néhány játékos, őket be kell építeni, igaz, a mag – amely az NB II-es bajnokságcsapat tagjaiból tevődik össze – megmaradt.

Fejlődünk egyénileg és csapatként, igyekszünk a hibákat kijavítani, a cél az, hogy egyre jobbak legyünk.

Sok gólt kap a Szpari

Azt biztosan állíthatjuk, a nyíregyháziak mérkőzéseit érdemes nem csak fél szemmel figyelni. A Spartacus bajnokijain összesen 31 gól esett 13 lőtt és18 kapott találat eloszlásában. Ezt az arányt természetesen a stáb is ismeri.

–A kapott gólok számát redukálni kell. Ha visszakanyarodunk a DVTK elleni meccsre, jóval magasabb volt az xG-mutatónk, mégis kikaptunk. Annak viszont örülük, hogy a legtöbb meccsen a saját előre eltervezett játékunk köszön vissza, így a szurkolók azt a felfogást láthatják, amelyet az NB II-ben is megszokhattak az általam irányított Nyíregyházától. Támadófocit játszik a Szpari, az ellenfél térfelén már letámad, agresszív és gyors a játék, valamint sok gólhelyzetet alakítunk ki. Nagy a futball-láz most Nyíregyházán, öröm itt lenni edzőként és játékosként egyaránt, úgyhogy nagyon igyekszünk, hogy kiszolgáljuk a drukkereinket – fogalmazott a vezetőedző. Az Újpest egyébként nincs rossz formában, elmúlt öt meccsén veretlen maradt, de a Győr és a DVTK is bizonyította már, lehet pontot rabolni a Szusza Ferenc Stadionból. A szombati mérkőzés 19.30-kor kezdődik.