Visszatér Győrbe Tímár

A Nyíregyháza Spartacus legközelebb szombaton tehet ehhez újabb lépést. A gárda a szintén újonc és kiváló formát elkapó Győrhöz látogat.

Tímár Krisztián korábbi állomáshelye utoljára augusztus 16-án szenvedett vereséget, vasárnap este pedig a bajnokságot vezető Ferencváros ellen ért el döntetlent. Ugyanakkor emlékezhetünk arra is, hogy az első fordulóban a Szpari gyakorlatilag semleges helyszínen egyszer már legyőzte a győrieket, most is ez kell legyen a cél.

A bajnokság állása

1. Ferencváros 9 7 1 1 16-6 22

2. Paks 10 7 1 2 21-12 22

3. Puskás Akadémia 10 7 1 2 17-9 22

4. MTK 10 7 0 3 19-10 21

5. Újpest 11 5 2 4 16-11 17

6. DVTK 11 4 4 3 10-11 16

7. Győr 10 3 3 4 11-13 12

8. Fehérvár FC 11 3 3 5 13-19 12

9. Nyíregyháza 11 3 2 6 14-20 11

10. ZTE 10 2 2 6 11-16 8

11. DVSC 10 2 1 7 11-20 7

12. Kecskemét 11 1 2 8 6-18 5

Íme a 1. fordulóban lejátszott Győr elleni győztes mérkőzés összefoglalója: