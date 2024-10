Egymást követő két bajnoki győzelem után szerda este megkezdte szereplését a Hepp-kupában a Hübner Nyíregyháza BS. Oda utazott a gárda, a DEAC U23 otthonába, ahol nem olyan régen kellemetlen élmény érte a csapatot, ám az elmúlt két hét remeklése után joggal bízott abban Merim Mehmedovic gárdája, hogy ezúttal már más eredmény születik.

Nagyot harcolt a Nyíregyháza

Bonifert Bendegúz gyorsan megkezdte a pontgyártást, de a támadójáték helyett inkább a küzdeni tudást kell kiemelni, ugyanis harcos volt az egylet, védekezésben és a támadó lepattanózásban is. Bonifert újabb öt pontot tett hozzá, de Tyreke Locure is ponterősen kezdett. Kiválóan szállt be a kispadról Hibján Máté, aki rövid időn belül két hármast vágott be, utóbbival már 16 pontosra nőtt a Cápák előnye.

A nagyszünet után viszont nagy elánnal tért vissza a DEAC, a harmadik negyed végére ráadásul védekezésben is megingott a Blue Sharks, sőt a záró felvonásban szinte minden egyes támadásából kosarat dobott a vendéglátó, amely szép lassan át is vette a vezetést.

Az utolsó percbe lépve aztán Locure ziccerével visszajött egy pontra a Hübner, majd egy kivédekezett akció után Komma László dobhatott két büntetőt. Egy ment be, ami egyenlítést ért, az utolsó támadást viszont a hazaiak vezethették. Ezúttal szerencsére kimaradt a dobásuk, jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban előbb – vezérhez méltóan – Bonifert szerzett zsinórban öt pontot, majd a szenzációsan teljesítő Locure is így tett. Ellépett öt ponttal a Hübner, de ezen a meccsen ez sem volt „életbiztosítás”, mert a debreceniek folyamatosan visszajöttek egykosárnyi különbségre. Az utolsó támadásból viszont nem ért el kosarat a vendég gárda. A DEAC újra eljutott dobásig, ami a negyedik negyedet záró kísérlethez hasonlóan kimaradt, így a hátralévő 1.9 másodpercben már csak „le kellett nyelni” a labdát.

Sikerrel vette tehát az első akadályt a kupában a Blue Sharks, bejutott a legjobb 16 közé és így már sorozatban szerzett három győzelemmel a háta mögött várja a bajnokság vasárnapi folytatását, amikor a Salgótarján érkezik a Continental Arénába.