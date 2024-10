A nyíregyházi utánpótlásban nevelkedett, egyébként ízig-vérig újfehértói Ötvös Bence vasárnap három pontot érő gólt szerzett büntetőből, így a Fradi mögött második Paks 1-0-ra legyőzte a sereghajtó Kecskemétet a labdarúgó NB I.-ben. A 26 esztendős játékos így már 5 találattal büszkélkedhet a szezonban és az újpesti Ljujic mögött a második a gólvágók listáján. Egy olyan csapatban, ahol korábban például Böde Dániel, Hahn János, Ádám Martin és Varga Bence is ontotta a gólokat. Persze, Bencét nem ezért szerződtették Kisvárdáról, ott a három bajnoki idényben összesen két gólt szerzett.

A piros-fehéreknél kereken száz élvonalbeli mérkőzésen szerzett rutint, amit nyártól Pakson növelhet tovább.

„Nagyon örülök, hogy Pakson folytathatom. Egy kicsit bánom, hogy nem tudtam előbb érkezni, és részesülni az előző szezon sikereiből, de hasonló célokkal jöttem. Szeretnék az európai kupaporondon segíteni a csapatnak, a Kisvárdával már volt alkalmam belekóstolni azokba a párharcokba is. Minden erőmmel azon leszek tehát, hogy a teljesítményemmel a csapat hasznára legyek” - fogalmazott a klub honlapján.

A Paks-Kecskemét meccs után különleges módon válaszolt az M4 riporterének: a karjában fogta kislányukat, Miát. Bence édesapja, Ötvös Antal is jó játékos volt fénykorában az újfehértóiak színeiben (manapság is játszik az öregfiúk csapatában), tehát kiváló géneket örökölt a Paksot erősítő gyermeke, aki rövid alatt meghatározó emberré nőtte ki magát az atomvárosban.