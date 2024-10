Túl az idény harmadán a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság. A hétvégén a 11. kört rendezik, szombaton négy, vasárnap három pályán gurul majd a laszti. A páratlan létszám miatt ismét lesz szabadnapos, ezúttal a Nyírmeggyes kényszerül pihenőre.

A Tarpa célja idén is a bajnoki cím a vármegyei I. osztályban

Fotó: Sipeki Péter

Sűrű a mezőny a vármegyei élvonalban

A szombati nap talán leginkább várt mérkőzése az Újfehértó mándoki vendégjátéka. Két kiváló formában lévő csapat találkozik. A Mándok a sorozatos sérülések és betegségek miatt gyengén kezdte az idényt, Kocsis János azonban hetek óta hangoztatja, a keret kiegyenesedésével új szezon kezdődött számukra. Ennek köszönhetően már az ötödik helyen áll a gárda, míg a Kiss Tamás vezette Újfehértó stabilan tartja harmadik helyét. Szintén kiélezett lehet a párharc Nagyecseden, ahová a Kótaj utazik. A szatmáriak elsősorban a jó hazai formájuknak köszönhetően vannak a tabella első felében, de a negyedik helyen álló Kótaj ugyanilyen szorgosan gyűjtögeti a pontokat otthonától távol. Jó formáról a Vásárosnamény esetében nem beszélhetünk és kicsi az esély arra, hogy ez a hétvégén fordul át, a naményiak ugyanis ahhoz a Tarpához látogatnak. A szombati nap „utolsó” találkozóját a feltámadó Nyírbátorban játsszák, ahová a Csenger utazik. Erdei Zoltánék egymás után két győzelemmel jelezték: ennek a csapatnak nem a kiesés elkerüléséért kell harcolnia. A győzelem már csak azért is lenne fontos mindkét együttes számára, mert ez a szekció kimondottan sűrű, három ponttal pedig több helyet is lehet fogni a tabellán.

Vasárnap lép pályára a bajnokság egyetlen nyeretlen gárdája, a Nyírvasvári. Mondhatnák, rosszabb helyre talán nem is mehettek volna, mint a gergelyiugornyai katlan. A vásárosnaményi alakulat hazai pályán még veretlen, sőt öt meccsükből négyet is nyerni tudtak. Mielőbb szükség van a pontokra az utolsó előtti helyen álló Kemecsének is. Itt is sok sérülés tizedelte meg néhány héten át a keret összetételét, most a Baktalórántháza lesz az ellenfél. Az újonc csapat egyébként derekasan helyt áll az élvonalban, de veszélyesen helyen van, hiszen mint azt fentebb írtuk, a 8. és a 14. helyezettet mindössze két pont választja el egymástól. Végezetül pedig jöjjön az éllovas Ibrány, amely az utóbbi két fordulóban bizonyította, nem tért le a győzelmi ösvényről. Nagy Dávid ráadásul hétről hétre garanciát jelent arra, hogy elől jön a találat. Egy ilyen biztos gólgyáros pedig a Nagykállóban is elkélne, a gárda az utolsó utolsó öt mérkőzésén mindössze egyszer talált be, pedig ismerjük a régi mondást, hogy gól nélkül nehéz meccset nyerni...