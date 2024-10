Első győzelmére hajt a Nyírvasvári a vármegyei élvonalban

Az Ugornya hazai pályán eddig hibátlan, négyből négyet nyert a csapat, Kiss Tamásék azonban hétről hétre jó formát mutatnak, aminek köszönhetően az első helyért is harcban van az alakulat. Más a helyzet Kemecsén, amely jó formát nem tudott még állandósítani, nem véletlen a tabellán elfoglalt 13. helyezés. Most szomszédvári rangadót játszanak a városban, a Kótaj lesz a vendég. Az edzői várakozások szerint két eléggé megfogyatkozott együttes lép majd pályára vasárnap délután, három napja van még kiegyenesedni a társaságoknak. Az újoncok csatája lesz vasárnap délután Baktalórántházán. A hazaiak derekasan helytállnak az első osztályban, két győzelem is van már a nevük mellett. A most hozzájuk látogató Nyírvasvári ezt még nem mondhatja el magáról, utóbbi három veresége alkalmával ráadásul gólt sem sikerült lőniük. Paulik János csapatának mindenképpen el kell kezdenie a pontgyűjtést, mert ha a Nyírbátor is kiegyenesedik, könnyen az utolsó helyen találhatják magukat. Végezetül az éllovas Ibrány mérkőzése maradt, amely ugyanakkor az utóbbi két fordulóban nyeretlen maradt. Most kapóra jöhet a Tarpa szabadnapja Fiumei Viktoréknak, a győzelem azonban azért is szükségeltetik hazai pályán a Vásárosnamény ellen, mert a már említett Újfehértó is ott lohol az élmenők nyakán.

Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 9. forduló (kezdés 15:00, ifi 13:00)

Edzői várakozások

Szombat

Nagyecsed (6.) – Nagykálló (7.)

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: Hazai pályán nem lehet más célunk, mint a győzelem. Az elnök úr születésnapját méltóképpen szeretné ünnepelni a hétvégén, ezért minden erőnkkel azon leszünk, hogy kiszolgáljuk a szimpatizánsainkat.

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: Rutinos, jó csapat otthonába érkezünk, de azért nem feltartott kezekkel!

Hazai pályán nem lehet más célunk, mint a győzelem. Az elnök úr születésnapját méltóképpen szeretné ünnepelni a hétvégén, ezért minden erőnkkel azon leszünk, hogy kiszolgáljuk a szimpatizánsainkat. Rutinos, jó csapat otthonába érkezünk, de azért nem feltartott kezekkel! Nyírbátor (15.) – Nyírmeggyes (8.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor edzője: A negatív szériát egyszer a pozitív követi, és remélem már a mostani hazai mérkőzésen megfordul. Tudom, hogy ezért nagyon sok mindent kell tennünk érte a pályán.

Nagy Zsolt, a Nyírmeggyes elnöke: Jobb csapat annál a Nyírbátor, mint amit a tabellán elfoglalt helye mutat. Végig koncentráltan, nagy odaadással kell játszanunk, ha ponttal, pontokkal akarunk hazautazni.

A negatív szériát egyszer a pozitív követi, és remélem már a mostani hazai mérkőzésen megfordul. Tudom, hogy ezért nagyon sok mindent kell tennünk érte a pályán. Jobb csapat annál a Nyírbátor, mint amit a tabellán elfoglalt helye mutat. Végig koncentráltan, nagy odaadással kell játszanunk, ha ponttal, pontokkal akarunk hazautazni. Mándok (10.) – Csenger (9.)

Kocsis János, a Mándok edzője: A hét elején átbeszéltük az elmúlt hétvégén történt eseményeket, hogy mi miatt engedtünk ki és vesztettünk el végül két pontot. Azt gondolom, a srácok megértették, hogy minden mérkőzésen ugyanolyan alázattal kell dolgoznunk és minden mérkőzésre becsületesen kell készülnünk. A héten végre teljes létszámban tudtunk edzeni, ennek nagyon örülünk. Bízunk benne, hogy hétvégén hazai pályán is látszani fog ez és örülni tudunk egy újabb győzelemnek.

Barcsay Márk, a csengeri edzőpáros tagja: A csapat múlt heti teljesítményével meg voltunk elégedve. Ha ugyanezt a hozzáállást tudjuk átmenteni a Mándok ellen akkor ponttal, pontokkal térhetünk haza.

Vasárnap