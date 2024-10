A megyebeli csapatok közül az elmúlt forduló meccsét a Bozsik József Labdarúgó Akadémia 19 évesei játszották. A mieink tíz góllal küldték haza a nem igazán vitézkedő egrieket, a nyíregyháziak közül Bodnár Viktor vitte a prímet ötször mattolta a vendégek kapusát. A Várda Labdarúgó Akadémiai hasonló korosztályú csapata kikapott Kispesten.

Az U17-es együtteseink alul maradtak, a kisvárdaiak itthon a Vasas ellen, a nyíregyháziak Pakson.

A 16 éveseknek egy pont a termése, a várdaiak kikaptak Zalaegerszegen, a bozsikosok gól nélküli döntetlent játszottak Kecskeméten.

Az U15-ös csapatainknak ennyi babér sem termett, a Várda LA a várkerti pályán kapott ki az MTK csapatától, a Bozsik pécsi túráján féltucatot kapott és egyet sem adott.

Az U 14-ben a várdaiak ikszeltek a vendég Honvéddal, a Bozsik szintén fél tucattal zárt, ám most a nyíregyháziak adták a vendég kövesdieknek

kicsiknél a várdaiak meccseit elhalasztották. A bozsikosok a DEAC csapatait látták vendégül. A 13 évesek ráhangolásként nyertek, utánuk jöttek a tizenkét évesek, akik rendesen megrázták a gólfát. Az első gólig majd háromnegyed órát kellett várni, a vége viszont tucatnyi nyíregyházi gól lett. (Edzői nyilatkozatok forrása: kisvardafc.hu és nyiregyhazaspartacus.hu)



U19. Kiemelt csoport

Budapest Honvéd FC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–0 (1–0)

Várda LA: Nagy – Szirenko, Tenkács, Kovács (Csarkó), Mavrodij, Borovszkij (Klufinszkij), Koljada, Barati (Molnár), Racskó (Németh), Fedorov, Veprik. Edző: Csernijenko Ruszlan.

Gól: Balogh. (11-esből, 12.).

Csernijenko Ruszlan: – A Honvéd tizenegyesből szerezte meg a vezetést, amelyet gyermeteg hiba előzött meg. Az egész mérkőzésre az volt jellemző, hogy játékban többet kezdeményeztünk, sokkal többet birtokoltuk a labdát. A hazai csapat védekezésből kontrákra apellált, és hiába kerültünk gyakran a védelem mögé, a tizenhatoson belül határozatlanok voltunk. A helyzeteket ki tudtuk alakítani, de nem találtunk be, így nem tudtunk pontot szerezni, holott a játék képe alapján legalább a döntetlenre rászolgáltunk volna. Gratulálunk az ellenfélnek!

Alapcsoport

Bozsik József Labdarúgó Akadémia - Eger SE 10-0(6-0)

Bozsik: Barancic - Hegedüs (Szalanics), Kovalecz (Tran Ba), Kondir, Jakab, Dankó (Pók), Nagy, Sós, Pataki (Bakó), Bocskai, Bodnár. Edző: Papp Ákos.

Gólok: Bodnár (3., 29., 33., 38., 86.), Bocskai (12, 77.), Sós (41.), Kovalecz (52.), Nagy (89.)

Papp Ákos edző: - Nagyszerű hozzáállással játszotta végig a mérkőzést a csapat. Nagy gratuláció minden játékosnak!



U17. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia –Vasas Kubala Akadémia 0–5 (0–2)

Várda LA: Jarmolenko – Horvát, Fedor (Zámbori), Badari, Amászta, Jazsik, Király, Erdős (Bobal), Bíró (Moroz), Lupij (Levrinec), Ablonczy (Buda). Edző: Belényesi Miklós

Gól: Rab (22. és 57.), Vincze (38. és 75.), Wébel (81.).

Belényesi Miklós: – Ami ma történt a pályán az szégyen volt ránk nézve, ilyet mióta itt dolgozom nem éltem át! Elnézést kérünk mindenkitől és természetesen vállaljuk a felelősséget a stábbal, velem az élen! Azt tudtuk, hogy képességben vannak jobb csapatok nálunk és, hogy ez az év a bennmaradásról fog szólni, de, hogy mentálisan csődöt mondunk, amikor minden pontra szükségünk van, az megbocsáthatatlan bűn!

Alapcsoport

Paksi Futball Club-Bozsik József Labdarúgó Akadémia 1-0 (1-0)

Bozsik: Ress - Király, Törő, Szőke, Selymes (Melich), Szabó, Makó, Ling, Rusyn, Bagoly (Polyák), Koszta(Kovács). Edző: Sallai Márk.

Gól: Rauf (18.)

Sallai Márk: - A mi hibáinkból élt az ellenfél, a különbség csak annyi, hogy ők belőttek egyet a mi hibáinkból, mi pedig nem. Az akarat, a küzdeni tudás megvolt, viszont a második félidő inkább küzdősportra hasonlított, mint labdarúgó mérkőzésre.



U16. Kiemelt csoport

Zalaegerszegi TE FC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–0 (0–0)

Várda LA: Herc – Gombkötő (Oláh), Nag, Fodor, Szencsenkov, Fidler (Kedves), Kovbaszjuk, Volvacs, Omelcsenko, Harsányi (Kiss), Budaházi (Szarvas). Edző: Katona György.

Gól: Tuboly (75.).

Katona György: – Ismét jól kezdtünk, megvoltak azok a lehetőségek amikkel akár az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, sajnos ezek kimaradtak. A második játékrészben is nálunk volt többet a labda, de itt már az ellenfél kontráiban benne volt a veszély. Egy ilyenből megszerezték a vezetést, ami eldöntötte a párharcot. Nem tudjuk átlépni az idegenbeli meccseken az árnyékunkat. Több jó teljesítmény kell és még több befektetett energia.

Alapcsoport

Kecskeméti TE Labdarúgó Akadémia - Bozsik József Labdarúgó Akadémia 0-0

Bozsik: Novák - Novák, Császár, Villás, Makai, Kiss, Nagy, Böszörményi (Kosztyu), Szenes (Hatházi), Uray, Takács (Jeles). Edző: Sándor Dávid.

Sándor Dávid: - Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségek a gólszerzésre, a több helyzet előttünk adódott, kapufáig is eljutottunk, mezőnyben a mi akaratunk érvényesült. Sajnos nem sikerült betalálni, így van hiányérzetem.



U15. Kiemelt csoport

