Kiváló formában menetelő csapatok találkoztak vasárnap este a Continental Arénában: a hétközi kupameccsel együtt három mérkőzés óta veretlen Hübner Nyíregyháza BS a bajnokságban három forduló óta hibátlan Salgótarjánt fogadta. Semmiképpen sem számíthatott könnyű összecsapásra Merim Mehmedovic gárdája, de az elmúlt hetekben olyan javuló tendenciát mutatott a keret, ami bizakodásra adott okot.

Tarján Izsák a földön küzd a labdáért.

Fotó: Hübner Nyíregyháza BS

Magabiztos volt a Nyíregyháza

Jól is kezdett a Blue Sharks, az első kosarat Nagy Simon szállította távolról, majd egy hatalmas blokknak tapsolhatott a nagyérdemű Tarján Izsáktól. Gyors egymásutánban öt pont jött Tyreke Locure-tól, Tarján pedig egy labdaszerzést követően zsákolt, amivel már az ötödik percben időkérésre késztette a vendégeket. Ezt követően Bonifert Bendegúz lopott el egy labdát, amit két büntetővel váltott pontokra. Gördülékenyen szerezte a kosarakat a házigazda, de a negyed második felében sok pontot is kapott.

A második játékrészt aztán egy jó védekezéssel indították a Cápák, míg elöl Locure vette a hátára a csapatot, az ő vezetésével már közel húsz ponttal vezetett a Sharks. A Salgótarján jó kinti dobásokkal ledolgozott a hátrányából tíz pontot, ám a félidő vége ismét a Hübnernek sikerült jobban, előbb Bonifert, majd Nagy dobott hármast, majd az utolsó pillanatokban előbbi adott szép gólpasszt Tarjánnak, aki faulttal együtt tett a helyére egy ziccert.

Tyreke Locure indította be a második félidőt is, az ő kosarai után betalált kintről Boljos, Nagy szép ziccert tett hozzá, kapott kosarat követően pedig egy triplát is bevágott, így pillanatok alatt 64–36 köszönt vissza az eredményjelzőről. Sőt, a múlt szerdán Debrecenben remeklő Hibján Máté beállása után azonnal bedobott egy hármast, ezzel alakult ki a legnagyobb, 29 pontos előny.

A negyed végén megint megtorpant egy kicsit a Nyíregyháza, a záró etapban pedig egy amolyan igazi adok-kapok alakult. Bonifert zsákolt, Boljos újabb triplát süllyesztett el a gyűrűben, Nagy pedig gyönyörű átadással szolgálta ki Kommát. A hajrában újabb nyíregyházi kosaras kapott lehetőséget Orosi Bálint személyében, aki támadópattanó után kosarat is szerzett.