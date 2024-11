A Nyíregyháza–MTK összecsapással kezdődött az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenharmadik fordulója, amelyen a kilencedik helyezett, de négy meccse nyeretlen Szpari azzal a céllal lépett pályára, hogy megtörje a lassan már a nemzetközi kupaszereplésről álmodozó budapesti gárda lendületét.

Az első kapuralövésig a negyedik percig kellett várni, ám Szlobodan Babics próbálkozását könnyűszerrel hárította Demjén Patrik. Innentől nagyrészt az történt a pályán, amit előzetesen is vártunk, azaz az MTK kontrollált, miközben a Nyíregyháza feltolt védekezéssel próbált a labdaszerzéseiből operálni. Kisebb-nagyobb helyzetek itt is, ott is adódtak, de inkább a budapesti egylet veszélyeztetett, bár Tóth Balázsnak komoly védeni valója nem adódott. Az első félidő derekán aztán pillanatok alatt megváltozott a játék képe, miután Kovácsréti Már lódult meg, majd tette ki a labdát Nagy Barnabásnak, ő pedig egyből középre passzolt Nagy Dominikhez, aki 10 méterről a jobb felső sarokba lőtt, megszerezve ezzel a vezetést a vendéglátó számára. A gól rendesen megzavarta a vendégeket, szűk tíz perccel később Babics emelte át Antonovot, a labda pedig a vendég védő kezére pattant, így tizenegyeshez jutott a Szpari. A jogosan megítélt büntetőt Kovácsréti Márk gurította higgadtan a bal alsóba megduplázva ezzel a hazai előnyt. A játékrész folytatásában több gól már nem esett, így Nyíregyháza vezetéssel vonulhattak szünetre a felek.

Hatalmas MTK helyzettel indult a második játékrész, Molnár Rajmund passzolta be középre a labdát Jurinához, aki ballal, 10 méterről a felső lécet találta telibe. Hatalmas elánnal vetette bele magát a játékba a vendég egylet, de hát nem is volt más választása, a Szapri azonban néhány perc alatt felvette a ritmust. A folytatásban többnyire a mezőnyben zajlott a játék, a Nyíregyházának nem volt sürgős, az MTK pedig nem tudott átütőerőt vinni a támadásaiba. Mezőnyfölényt sikerült ugyan kialakítania, de Tóth a helyén volt a kapuban, miközben a hazai ellentámadásokban is volt bőven veszély.