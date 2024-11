Az a Stúdió Futsal Nyíregyháza tévés mérkőzésen látta vendégül a Kecskemétet a Continental Arénában a futsal NB I. 14. fordulójában hétfőn este. A házigazdák a Haladás elleni vereséget követően szerették volna ország világ előtt szerették volna javítani vasi fiaskójukat. Nagy érdeklődés övezte a találkozót, többek között a Nyírség FC, a Biri, az Ibrány, a Synergy, valamint a Nyíregyháza Spartacus női és férfi szakosztályának focistái és a csapatunkat pályára kísérő Filo SE utánpótlás játékosai is kijöttek szurkolni az együttesünknek. De a lelátón foglalt helyet a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya, Sergio Mullor Cabrera is – számolt be róla az astudiofutsal.hu.

Az A Stúdió Futsal leiskolázta a Kecskemétet

Fotó: Kohut Árpád

Jól kezdte a találkozót a házigazda, Gregory gyorsan eljutott egy kapufáig, később is veszélyes lövést eresztett el, de a másik oldalon Petró Martinnak is volt mit hárítania. Nyomott az A Stúdió, de Harmati Tamás ziccerét még védte Krajcsi Bence. Picivel később azonban már tehetetlen volt, Harmati kilőtte a jobb alsót (1–0). Két percre rá Suscsák Máté bombázott a lécre, majd Maneca két méterről a kapusba lőtt közelről. A továbbiakban is a hazaiak előtt adódtak lehetőségek, a 17. percben közel kerültek az újabb találathoz, de Gregory perdítését a gólvonalról hárította egy védő, aztán Dávid Ricsi próbált a kapuba pöckölni, eredménytelenül.

A Stúdió Futsal Nyíregyháza fieszta a szünet után

Szünet után a vendégek jöttek ki jobban az öltözőből, ami korai gólt hozott, a 23. percben Pál Patrik egyenlített, (1–1). A második félidő első öt percét a Kecskemét irányította és valamivel talán közelebb is állt az újabb gólhoz, de Öreglaki Norberték állták a sarat.

A 29. percben aztán kíméletlenül megbüntettek egy hibát: Rafinha lecsapott a magasra ívelt labdára, azonnal megjátszotta Manecát, aki közelről betalált (2–1). Innen aztán nem volt megállás ugyanis, az A Stúdió futsal fiesztát rendezett a Continental Arénában.

Fél perccel később Harmati a saját lepattanó lövését rúgta a kapuba, (3–1) és még kevesebb idő telt el, amikor Kovács Róbert szép csele után feliratkozott a gólszerzőink közé, (4–1).