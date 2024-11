Záráshoz közelednek az ifjú focisták, sorra érnek majd véget különböző korosztályok őszi küzdelmei. A megyebeli csapatok közül a legidősebbeknél, a 19 éveseknél csak a Várda Labdarúgó Akadémia játékosai léptek pályára és fényes győzelmet arattak az Újpest vendégeként.

A 16 éveseknél már nem voltak eredményesek a várdaiak, hiszen hazai pályán véreztek el a felcsútiak ellen. A Bozsik József labdarúgó Akadémiai fiataljai szintén diadalmaskodtak Újpesten és a korai hátrány után fordítani tudtak.

Az U15-ös csapataink közül a kisvárdaiak kikaptak Győrben, a nyíregyháziak viszont remek hajrával nyertek a vendég Budaörs ellen. A nyerőember Horváth Attila volt, aki két perc alatt duplázott és csapata fordítani tudott

A 14 éveseknél nem termett babér, a várdaiak hazai pályán kaptak ki a Győrtől, a Bozsik pedig Szolnokon maradt alul. Majd hasonló mérleggel zártak a kicsik, a 13 éveseknél kikaptak a vendég diósgyőriektől, a várdaiak viszont nyertek a Sajóvölgye vendégeként. A legkisebbeknél a várdaiak Múcsonyból tértek haza pont nélkül, a nyíregyháziak pedig egy kapott hetessel zárták a hetet. (Nyilatkozatok: nyiregyhazaspartacus.hu és kisvardafc.hu)



U19. Kiemelt csoport

Újpesti TE–Várda Labdarúgó Akadémia 0–3 (0–2)

Várda LA: Kovács Máté – Tenkács, Mavrodij, Krucan, Bliznjuk (Kozma ), Borovszkij (Kljufinszki), Koljada (Németh), Racskó, Fedorov (Szirenko), Veprik, Rudik. Edző: Csernijenko Ruszlan

Gól: Racskó (13.), Fedorov (27.), Németh (82.).

Csernijenko Ruszlan: – Jól kezdtük a mérkőzést, sikerült is az első félidőben kétgólos előnyt szereznünk. A második játékrészt is kontroll alatt tartottuk, a cseréink is kiválóan szálltak be, és ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok a fiúknak!

U16. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Puskás Akadémia FC 1–3 (0–1)

Várda LA: Herc – Osztroha, Nagy M., Hodovanec, Volvacs, Szarvas (Gombkötő ), Pilipjuk, Budaházi , Omelcsenko (Oláh), Szencsenkov, Kiss. Edző: Katona György.

Gól: Volvacs (84.), illetve Görög (44. és 75), Somfalvi (85.).