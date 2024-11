Pikáns hétvégi mérkőzés vár a Kisvárda támadójára, Bíró Bencére, hiszen előző állomáshelye ellen kell bizonyítania a támadónak. A rétköziek vasárnap a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként lépnek pályára a labdarúgó NB II. 13. fordulójában. Bíró Bence nyáron szerződött a Várdához, előtte két szezont húzott le a Szegedben, így otthonos környezetben kell újra legjobbját hoznia, de most már ellenfélként.

Bíró Bence egyre jobb formában érzi magát

Fotó: kisvardafc.hu.

–Jó időszak volt, szerettem a csapatot és a várost is, a körülmények is nagyszerűek voltak – emlékezett a szegedi időszakára Bíró Bence,

– Várom a meccset, izgalmas lesz visszatérni egy olyan helyszínre, ahol már játszottam és szinte mindenkit ismerek.

A vágyam az, hogy győztes csapatban léphessek fel Szegeden – fogalmazott a Kisvárda Master Good hivatalos weboldalának a 26 éves labdarúgó.

A tabella nyolcadik helyezettjénél a múlt héten edzőt váltottak, Michael Boris helyett ideiglenesen a Simon Ádám vezette helyi mag irányít. A változás ellenére Bíró nem érzi úgy, hogy a kisvárdai stábnak rá kellene támaszkodnia.

– A játékosokat ismerem, a stábot is, hiszen tavaly velük is együtt dolgozhattam – így Bíró Bence. – Nem hiszem, hogy szükség lenne a tanácsaimra, a stábunk, mint minden ellenfelet, a Szegedet is alaposan feltérképezte – mondta a labdarúgó.

Gólokat vár magától Bíró Bence

Bíró Bence számára nem indult zökkenőmentesen a kisvárdai kaland, a jó játék azonban az utóbbi hetekben már általánossá vált. A támadó számára elsődleges, hogy tovább jöjjenek a győzelmek, de abban is bízik, hogy újra megtalálja góllövő cipőjét.

– Nehézkes volt az eleje, főleg azért, mert a rajt előtti utolsó edzőmeccsen megsérültem. Az már a múlté, fizikálisan is egyre jobban érzem magam, már csak a gól hiányzik, de az nagyon. Más a szerepköröm, mint korábban, de tetszik ez a poszt, ott próbálok meg jól teljesíteni, ahova beállítanak. A múltban vérbeli csatár, vagy tízes poszton szereplő játékos voltam, ezért is bosszant, hogy gólt kisvárdai játékosként nem sikerült még szereznem. Talán majd most, de a legfontosabb a csapat eredményessége, szeretnénk az esztendőből hátralévő három meccset megnyerni, de egyelőre a szegedi fellépésre fókuszálunk.