Nívós sajtótájékoztató keretén belül jelentették be, hogy az idei BMX Freestyle Európa-bajnokság ötödik helyezettje, a 2024-es világkupa-sorozat összetett versenyének kilencedikje, Ujváry Zoltán, a Nyíregyházi Sportcentrum sportolója lett.

Ujváry Zoltán a kínai BMX Freestyle világkupán

Új sportág (BMX Freestyle) a Sportcentrum portfóliójában

– A Sportcentrum nagy hangsúlyt fektet arra, hogy új sportágakat is bevonjon a portfóliójába, a kerékpársport pedig éppen ilyen – mondta a keddi sajtóeseményen a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részéről dr. Mohácsi Máté. – A Magyar Kerékpáros Szövetség már bejegyzett minket, mi pedig megkezdtük a munkát Ujváry Zoltán BMX Freestyle versenyzővel, akinek az eredményei azt hiszem, hogy önmagukért beszélnek. Számunkra külön fontos, hogy egy olyan sportágról beszélünk, amelynek helye van az olimpián, így Zolinak a 2028-as Los Angeles-i játékokra esélye is van a kijutásra. A másik lényeges dolog pedig az utánpótlás-nevelés. Mivel a kerékpározás egy látványos, extrém sportnak is titulálható szakágáról beszélünk, így kiemelt célként tűztük ki azt magunk elé, hogy minél több fiatalt bevonjunk, akikből a jövő versenyzőit nevelhetjük majd ki.

A BMX, mint sportág, a legtöbb újkori sporthoz hasonlóan az Egyesült Államokból származik. Azok a fiatalok, akik nem rendelkeztek megfelelő anyagi háttérrel a motorkrosszozáshoz, egy könnyen kezelhető, fordulékony kerékpárral próbálták leutánozni azt, amit motoros társaik műveltek. Ebből származtatható a BMX név is, melynek első betűje a „B” a kerékpárt, az „M” a motort és az „X” a kettő keresztezését jelenti. A Freesytle az évek során szegmentálódott és további műfajokra bomlott. A Streetre, melynek során utcai környezetben mutatják be a versenyzők a trükköket; a Vertre, azaz a félcsőre; a Dirtre, amikor földből készült ugratókon manővereznek; a Flatre, ennek alkalmával szinte álló helyzetben mutatják be a trükköket; és a Parkra. A parkosok egy speciálisan kialakított pályán versenyeznek, ahol különböző akadályokon, falakon, rámpákon és oszlopokon kell minél különlegesebb és bonyolultabb trükköket bemutatniuk. Ez utóbbi az, amely az olimpia műsorába is bekerült, ebben a szegmensben versenyzik Ujváry Zoltán is.