Ismét megkapta a bizalmat Robert Prosineckitől, a montenegrói válogatott horvát szövetségi kapitányától Driton Camaj, az NB II-es Kisvárda szélsője, aki a kezdő tizenegyben kapott helyet a a B divíziós Nemzetek Ligája-mérkőzésen, amelyet hazai pályán, Podgoricában játszottak Izland ellen.

Driton Camaj évek óta a kisvárdai szukolók egyik kedvence

Fotó: kisvardafc.hu.

Camaj huszadik alkalommal szerepelt hazája válogatottjában, ahova valamennyi alkalommal Kisvárdáról kapott meghívást. A labdarúgó a 69. percig volt a pályán, akkor lecserélték, az eredmény még 0–0 volt, végül pedig Izland nyert 2–0-ra. Montenegró öt forduló után is pont nélküli a csoportban, és ezzel matematikailag is eldőlt, hogy kiesett a C divízióba.

Driton Camajék kedd este is pályára lépnek, akkor Törökországot fogadják.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus két játékosa érdemelt ki válogatott behívót, Tóth Barnabás még csütörtökön a második félidőre beállva védte remekül a magyar U21-es válogatott kapuját Ciprus korosztályos válogatottja ellen. A magyar csapat kedden Görögország ellen lép pályára Serresben.

A Szpari nyáron igazolt rutinos középpályása, Nika Kvekveskiri pedig a georgiai válogatott tagja. A 32 éves középpályást nem kapott szerepet az Ukrajna elleni mérkőzésen, a georgiaiak kedden Csehországban lépnek pályára a NL csoportkörének utolsó fordulójában.