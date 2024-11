November 9-én, immáron új otthonában a Csaló közben rendezte a tradicionális dupla be és dupla kiszállós versenyét a Nyíregyházi Darts Club. Az úgynevezett 01-es játékokban a dupla be esetén csak akkor kezdődik a pontok levonása, miután a játékos egy dupla szektort dobott. Ez többek számára sokszoros kínt jelent, hiszen akár még az is előfordulhat, hogy az egyik játékos még be sem szállt, amikor a másik már kiszállóra dob.

Bosnyák László győzött

Ma már az ország számos pontján rendeznek ilyen versenyeket, ám azt kevesen tudják, hogy az elsők között éppen Nyíregyházán próbálkoztak ezzel, sőt ez olyannyira be is jött, hogy mondhatni az NyDC egyik legpopulárisabb viaskodásáról beszélünk.

Ezúttal egyéniben harmincegy játékos mérettette meg magát. A csoportmeccsek után a 32-es főtáblán folytatódott a játék kieséses formában. A felső ágon a Márkus Márió–Pajzák Tamás elődöntőt utóbbi nyerte 4:1-re, míg a másik ágon Ricska Hunor és Bosnyák László mérte össze a tudását. Nagyon szoros és jó meccsen 4:2-re győzött végül Bosnyák. A döntőt már öt legig zajlott. Bosnyák magabiztosan nyerte a finálét 5:0-ra. A hölgyeknél Fekete Noémi győzött, a legtöbb 180-at Kuhár Tamás dobta, a legmagasabb kiszálló pedig Ricska Hunor nevéhez fűződik, aki 119-ről fejezett be egy leget.