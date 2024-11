– Egy jó gárda ellen játszottunk szerdán, a szerváik nagyon hatékonyak voltak, ami döntőnek bizonyult, és koncentráltabban léptek pályára, mint a legutóbbi két meccsükön – értékelt az Újpest elleni fiaskót követően Adrian Chylinski, a Fatum vezetőedzője. – Sajnos mi csak közepes teljesítményt nyújtottunk, ennél sokkal több kell a jövőben, hogy elérjük a céljainkat.

Adrian Chylinski utasítja a Fatum játékosait.

Fotó: Jani Martin

A Folyondár utcában lép pályára a Fatum

Újpest után most a Folyondár utcában lép pályára a gárda a Vasas SC ellen. A fővárosi klub második csapata fiatalokból áll, és a rutinszerzés miatt is döntöttek úgy, hogy elindulnak az Extraligában. Jelenleg a hatodik helyen állnak a tabellán, ami akár még meglepetésként is aposztrofálható, ám azt biztosan mutatja, hogy nem lehet ellenük biztosra menni. Példának okán a Szent Benedeket legyőzték, és az Újpest ellen is – bár 3:2-re kikaptak – pontot szereztek. A Nyíregyháza mindeközben maradt a negyedik helyen, de egyértelmű, hogy Tóth Fruzsináék szeretnének visszatérni a győztes útra. Ehhez viszont pontosabb alapjátékra lesz szükség, hiszen a Vasas fiataljai ellen egy percig sem lehet hátradőlni, még a biztos vezetés tudatában sem. A szombati mérkőzés 19 órakor kezdődik.