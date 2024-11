Mint arról beszámoltunk, hétvégén a bajnoki címvédő Vasas Óbuda három szettben nyert Nyíregyházán a Női Röplabda Extraliga 7. fordulójában. A Fatum a második szett végéig stabilan tartotta magát, méltó ellenfele volt a címvédő fővárosiaknak, a harmadik felvonás azonban ellentmondást nem tűrő Vasas-fölényt hozott. Sűrű a program a csapat számára, szerdán már Szegeden lesz jelenése Adrian Chylinski együttesének, amely most kapcsolódik be a Magyar Kupa küzdelmeibe.

A Fatum az előző idényben a Magyar Kupa bronzérméért vívott párharcban alul maradt

Fotó: fatumnyiregyhaza.hu

– Nem csak a második szett végén, hanem már az első végén is voltak hibáink. Hiába vezettünk a második játszmában a végjátékig stabilan két ponttal, nem sikerült befejezni a játékrészt. Tudtuk, hogy a Vasas nagyon jó csapat, de hittünk benne, hogy nyerhetünk ellenük, talán túl korán is elhittük, hogy megvan a szett. Ezzel együtt a bajnokságban most játszottunk a legjobban, és ez nagy erőt adhat a folytatásban – mondta a mérkőzés után Kump Alíz, a Fatum-Nyíregyháza centere.

Nincs könnyű ágon a Fatum

A Magyar Kupában kötelező feladat vár a Fatum-Nyíregyházára, az NB 1-ben eddig szerényebben teljesítő Vidux-Szegedhez látogatnak a nyíregyháziak. A házigazda a selejtezőben a Kecskemétet búcsúztatta, így jutott a nyolcaddöntőbe. Továbbjutás esetén a legjobb nyolc között már lényegesen nehezebb feladat várhat Chylinski csapatára, hiszen a Vasas SC–Újpest mérkőzés győztese lesz az ellenfél, de ugyanezen az ágon szerepel az előző hétvégi bajnoki ellenfél, a Vasas Óbuda is. A Szeged elleni kupatalálkozó szerdán 18.30-kor kezdődik. A mérkőzést követően lesz alkalmuk fújni egyet a lányoknak, ugyanis a soron következő bajnokit jövő hét csütörtökön rendezik a Continental Arénában, az ellenfél a Békéscsaba lesz.